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Bayern Münih'te Jamal Musiala meselesi alışılmadık boyutlara ulaşıyor. Alman on numara, bu sezon kendisini etkileyen nörolojik bir rahatsızlık nedeniyle birkaç kez sahalardan uzak kaldı. Yeniden forma giyebilecek duruma gelse de bir daha üst düzey performans sergileyip sergileyemeyeceği konusunda soru işaretleri var. Bayern Münih cephesinde konu giderek büyüyor.

Bavyera kulübünün yöneticileri konuyu kamuoyu önünde konuştu. Önce onursal başkan Uli Hoeness şöyle dedi: “Şu anda parasını almaya devam ediyor. Ama Bayern'in, bugün sunabileceklerinin artık sözleşmede öngörülenlere karşılık gelmediğini söyleyerek sözleşmesini sorguladığını düşünün.”

Ardından yönetim kurulu üyesi Karl-Heinz Rummenigge konuştu: “Ailesiyle, oyuncuyla ve özellikle de ajansıyla konuşmak gerekiyor. Çünkü üzülerek söylüyorum, bu rakamlar artık sürdürülebilir değil. Ne yazık ki bildiklerimiz, bu statta defalarca sergilediği eski seviyesine dönemeyeceğine işaret ediyor. Hepimiz geri döndüğünü, mümkünse en iyi durumda olduğunu görmek istiyoruz. Peki ya öyle olmazsa? Mali durumumuzu da düşünmek zorundayız.”

Musiala'nın sözleşmesi yıllık 25 milyon değerinde. Bu tutarın karşılığını verecek bir performans sergilenmezse kulübün bilançosu için gerçekten ağır bir yüke dönüşebilir. Ancak bu tür açıklamalar, para ve sağlık konularının kamuoyu önünde konuşulmasının uygun olup olmadığına ilişkin Almanya'da büyük yankı uyandırdı ve çeşitli tartışmalara yol açtı.

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Bayern Münih'in tutumunu açıkça eleştirenler arasında kulübün kaptanı Joshua Kimmich de var: “Anlamadığım şey, bütün bunların kamuoyuna açıklanma biçimi. Bu asla bir oyuncunun zararına olmamalı. Elbette kulüp biz oyunculardan büyüktür ama insandan büyük değildir. Bu kesinlikle kabul edilemez ve Bayern Münih'e yakışmıyor. Oyuncuların performansı söz konusu olduğunda eleştiriler meşrudur ve bunları kabul etmeliyiz. Bu, işimizin bir parçası. Ama burada başka bir mesele vardı ve kamuoyu önünde değil, kulüp içinde çözülmeliydi.”