Bayern Münih'in kaptanı Joshua Kimmich, kulüp yönetiminin takım arkadaşı Jamal Musiala'nın yaşadığı krizi medya üzerinden ele alış biçimini eleştirdi.

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Kimmich, bir oyuncunun yönetimsel anlaşmazlıkların ya da sözleşmesi ve geleceğiyle ilgili tartışmaların bedelini ödeyen taraf hâline gelmesinin kabul edilemez olduğunu düşünüyor.

Kimmich'in bu tutumu, Bayern'de kulübün önde gelen yöneticilerinin Musiala'nın sağlık durumu ve sakatlıktan dönüşünün ardından göstermesi beklenen performans hakkında kamuoyu önünde yaptığı açıklamalar nedeniyle geniş çaplı bir tartışmanın yaşandığı döneme denk geldi. Bu tartışmalar, takımın çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Fransız ekibi Lille'e 2-1 yenildiği maçla aynı zamana rastladı.

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Kimmich, karşılaşmanın ardından basına yaptığı açıklamada Musiala meselesiyle ilgili şunları söyledi: "Anlamadığım şey, bu konunun kamuoyu önünde konuşulma şekli. Bu yük asla bir oyuncunun omuzlarına bırakılmamalı."

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Alman milli oyuncu şöyle devam etti: "Bu kesinlikle kabul edilemez ve Bayern Münih'e yakışmıyor, özellikle de şu dönemde."

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Takım kaptanının sözleri, Bayern'in bazı üst düzey yöneticilerinin Musiala'nın sağlık durumu ve eski seviyesine ne ölçüde dönebileceği konusundaki tutumlarının yol açtığı tartışmaların ortasında geldi.

Bunun yanı sıra, en iyi seviyesine dönemediği takdirde yüksek maaşının ne kadar yerinde olduğu da sorgulandı.

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Bavyera kulübünün denetim kurulu üyesi ve eski CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Musiala'nın mali durumunun oyuncu, ailesi ve temsilcileriyle görüşülmesi gerektiğini söylemiş, eski seviyesini yakalayamaması hâlinde maaşını haklı çıkarmanın zor olacağına dikkat çekmişti.

Bayern Münih'in onursal başkanı Hoeness de oyuncunun potansiyelini yeniden ortaya koyup koyamayacağı konusunda soru işaretleri dile getirmiş, CEO Jan-Christian Dreesen ise oyuncunun temsilcileriyle sözleşme geleceği hakkında görüşmeler yapılabileceğini belirtmişti.

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Durumu yatıştırmaya çalışan Bayern Münih, dün çarşamba günü Musiala'nın temsilcileriyle yapıcı olarak nitelendirdiği bir toplantı gerçekleştirdiğini açıkladı. Kulüp, oyuncunun sağlığının iki taraf için de mutlak öncelik olduğunu ve iyileşme sürecinde tam destek göreceğini vurguladı.

Kulüp ayrıca, yönetimin oyuncunun durumundan ne zaman haberdar olduğuna ilişkin sorulara yanıt olarak, oyuncunun nörolojik semptomları nedeniyle ilk kez 22 Nisan 2025'te Bayern'in sağlık ekibiyle koordineli şekilde muayeneden geçtiğini açıkladı.

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Sportif açıdan ise Kimmich'in açıklamaları, Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 5. haftasında Fransız ekibi Lille'e 2-1 yenilmesinin ardından geldi. Bu, takımın bu sezon turnuvadaki ilk yenilgisi oldu.

Bayern, 15. dakikada Dayot Upamecano'nun golüyle öne geçti ancak Lille ikinci yarıda skoru çevirdi. Ayase Ueda 62. dakikada eşitliği sağladı, üç dakika sonra ise Aleksandar Pavlović kendi kalesine gol atarak Fransız ekibine galibiyeti getirdi.

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Musiala, sakatlık dönemi sonrasında sahalara kademeli dönüşünün bir parçası olarak 76. dakikada oyuna girdi ancak takımını yenilgiden kurtaramadı.