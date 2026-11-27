Bayern Münih teknik direktörü Vincent Kompany ve kulübün sportif direktörü Christoph Freund, saha dışında gündeme gelen kriz ve meselelerin takımın odağını etkilemeyeceğini vurguladı. İkili, şu anki önceliğin yarın, cumartesi günü Bundesliga'nın 11. haftasında oynanacak Hamburg maçına hazırlanmak olduğunun altını çizdi.

Reklam

İkilinin açıklamaları, Bavyera kulübündeki tartışma ortamına denk geldi. Bu tartışmaların arka planında, Jamal Musiala'nın hazırlık döneminde iki kez nöbet geçirmesine yol açan nörolojik durumundaki gelişmeler ile Joshua Kimmich'in kulüp yönetiminin konuyu ele alış biçimine yönelik eleştirileri bulunuyor. Kimmich, bu tutumun Bayern Münih'e yakışmadığını söylemişti.

Kimmich'in bu çıkışı, takımın hafta ortasında Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e 2-1 yenilmesinin ardından geldi. Kimmich, kulübün eski CEO'su ve Denetim Kurulu'nun mevcut üyesi Karl-Heinz Rummenigge'nin daha önce Musiala'nın sağlık durumuna uygun şekilde sözleşmesinin yeniden müzakere edilmesini önerdiği açıklamalara yanıt veriyordu.

Kaleci Manuel Neuer'in özel hayatı da evliliğinin sona erdiğine dair haberlerin yayılmasının ardından Almanya'da geniş medya ilgisi görüyor. Bu da şu sıralar kulübü çevreleyen bir diğer mesele.

Kompany, bu konuların takımın dikkatini dağıttığı görüşüne katılmadı ve eski takımı Hamburg ile oynanacak maç öncesindeki basın toplantısında, ESPN'in aktardığına göre şöyle konuştu: "Sizi hayal kırıklığına uğratmak zorundayım, herkes bu konularla meşgul değil. Bu, saf olduğum ya da dünyada neler olup bittiğini anlamadığım anlamına gelmiyor ama bizim için mesele Bayern'in Hamburg karşısındaki maçı. Etki edebileceğim şey bu ve odak noktamız da bu."

Reklam Reklam

Kompany şöyle devam etti: "Diğer tüm konularla ilgilenmek için çok fazla vaktim yok. Özür dilerim ama bu hikâyelerde size yardımcı olamam."

Related Topics

Gelecek maçlar HSV Bundesliga 09:30 FCB

Sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Neuer'in yokluğunda takımın kaptanlığını üstlenen Kimmich'in açıklamalarına ilişkin tutumu sorulan Belçikalı teknik adam şunları söyledi: "Şu an bu konularda size yardımcı olamam. Kendimize ait bir dünyamız var ve bu böyle kalacak. Bu, takım içinde birbirimizi sadece alkışladığımız anlamına gelmiyor. İyi gitmeyen şeyler de dahil olmak üzere birbirimizle açık açık konuşuyoruz."

Kompany sözlerini şöyle sürdürdü: "Ama bu alanı koruyorum. Davranışlarımla örnek olmaya çalışıyorum ve şimdi başka konuları tartışmaya girersem bu örneği vermiş olmam. Önceliğim Hamburg maçı."

Reklam

Freund ise kulübün son açıklamaları nedeniyle Kimmich'e herhangi bir yaptırım uygulamayı düşünmediğini vurguladı ve yönetimin konuyu hiç konuşmadığını belirtti.

Freund, "Bu konuyu konuşmadık, para cezası da hiçbir zaman gündemde olmadı. Artık önümüze bakıyoruz" dedi.

Reklam

Kompany'nin sözlerine destek veren Freund şöyle ekledi: "Vinny'nin (Kompany) söylediklerinin çoğunu tekrarlayabilirim. Son haftalarda bu konular medyada geniş yer buldu ama sportif açıdan zor bir dönemden geçiyoruz ve ilgilenmemiz gereken başka meselelerimiz var."

Freund, Neuer'in kişisel durumuna da değinerek kalecinin özellikle son yaşadığı sakatlığın ardından zor bir süreçten geçtiğini, ancak bir süre uzak kalmanın kendisine iyi geldiğini açıkladı.

Reklam

Freund, "Hayatında zor bir dönemden geçtiği açık, özellikle de son sakatlıkla birlikte. Mümkün olduğunca takımla birlikte olmak istiyor ama biraz dinlenme fırsatı bulması ona iyi geldi" dedi.

Sportif direktör, kulübün kalecinin özel hayatına ilişkin ayrıntılar hakkında yorum yapmak istemediğinin altını çizerek şunları ekledi: "Diğer konular Manu'nun özel hayatıyla ilgili, bunlar hakkında yorum yapmak istemiyorum."

Reklam

Sportif açıdan ise Bayern Münih, geçen hafta sahasında Köln ile berabere kalmasının ardından zor bir dönemden geçiyor. Bu sonuç, Bavyera ekibine Bundesliga liderliğini şu anda iki puan önünde bulunan Borussia Dortmund'a kaptırmasına mal oldu.

Bavyera ekibi, sakatlıkları bulunan Harry Kane ve Michael Olise'nin yokluğuyla da mücadele ediyor. Ancak Kompany, takımının mevcut dönemi atlatıp hücum gücünü yeniden kazanacağına olan inancını dile getirdi.

Reklam

Belçikalı teknik adam, "Şu anda zor bir dönemden geçiyoruz ama güçlü şekilde baskı yapıp altı ya da yedi gol atabileceğimiz bir aşamaya da geleceğiz. O zaman şans rakiplerden yana olmayacak" dedi.

Kompany sözlerini şöyle tamamladı: "Belki sonunda bu döneme minnettar olacağız çünkü bizi daha güçlü kıldı. Umarız böyle olur."