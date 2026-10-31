Kimmich hayatının en zor günlerinden dönüyor: Babasının ölümünün ardından duygusal sözler

Joshua Kimmich'in sahalara dönüşü, 2-2 sona eren Borussia Dortmund'a karşı oynanan Alman klasikosundaki bir katılımdan ibaret değildi; aynı zamanda etkileyici insani boyutlar da taşıyordu. Zira Bayern Münih'in orta saha oyuncusu, babasının vefatından bu yana ilk maçına çıkarken yaşadığı zorlu dönem hakkında açık yüreklilikle konuştu.

31 yaşındaki Kimmich, karşılaşmanın ardından "Sky" kanalına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Son derece zor bir haftaydı. Sahaya geri döndüğüm için mutluyum. Hiç de kolay değildi ama en azından maç sırasında kısa bir süreliğine bunu unutabiliyorsunuz."

Oyuncu, babasının vefatı nedeniyle 3 resmi maçta forma giyememişti. Sahaya dönmenin bu dönemi atlatmasına yardımcı olup olmayacağı sorulduğunda ise net bir yanıt verdi: "Evet, kesinlikle."

Kimmich, bu zorlu süreçte Bayern Münih'ten ve Alman Futbol Federasyonu'ndan gördüğü desteğe duyduğu minnettarlığı dile getirerek şunları ifade etti: "Kulübün gösterdiği duyarlılığı ve yanımda durmalarını, aynı şekilde cenazeye katılan Alman Futbol Federasyonu'nu da takdirle anmam gerekiyor. Bu, benim ve ailem için son derece özel bir şeydi."

Bayern Münih'li oyuncu dikkat çeken bir cümle de ekledi: "Bu bana, tam olarak doğru yerde olduğumu gösteriyor."

Kimmich'in bu açıklamaları, kulüp yönetimine yönelik geçmişteki bir tavrı ışığında ayrı bir önem kazanıyor. Zira oyuncu, 2024 yılında "ZDF" kanalında yayınlanan bir belgesel filmde, korona virüsüne karşı aşı tartışması krizi sırasında Bayern Münih tarafından yalnız bırakıldığı hissine kapıldığından söz etmişti. Bu da onun kulüpten gördüğü desteğe yönelik şu anki övgüsünü özellikle dikkat çekici kılıyor.

İnsani yönden bahsettikten sonra Kimmich, Bayern Münih'in kadrosunu vuran sakatlıklar gölgesinde takımın sportif durumuna da değinerek şunları söyledi: "Bugün yaşadığımız sakatlıkları gördüğünüzde, nihayetinde en önemli şeyin sağlığı korumak olduğunu anlıyorsunuz."