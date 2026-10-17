Bayern Münih'in yıldızı Joshua Kimmich, Şampiyonlar Ligi üçüncü hafta maçları kapsamında önümüzdeki çarşamba oynanacak Arsenal karşılaşmasının zorluğuna dikkat çekti. Fransız Michael Olise, geçen hafta Viking ile berabere kalınan maçta (3-3) kırmızı kart görmesi nedeniyle cezalı durumda ve bu maçta forma giyemeyecek.

Kimmich, "Sky" kanalına yaptığı açıklamalarda Arsenal mücadelesiyle ilgili şöyle konuştu: "Bugünkü maçın ardından (Almanya Ligi'nde Leipzig'e karşı 6-1'lik galibiyet) bazı darbeler alan bir veya iki oyuncumuz var, umarım durum ciddi değildir."

Alman milli oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü: "Michael Olise kırmızı kart nedeniyle bizimle olmayacak. Bu durumun bizim için işleri daha da zorlaştırdığı açık, özellikle böylesine büyük bir maçta onun gibi bir oyuncunun yerini doldurmak söz konusu olduğunda."

Bunları da okuyun

Kararın perde arkası: Flick, Hamza Abdelkerim'i Barcelona A takımından neden çıkardı?

Gelecek maçlar FCB Şampiyonlar Ligi 15:00 ARS

Şampiyonlar Ligi istatistikleri: Geri dönüşlerin tarihteki kralı Real Madrid, Barcelona ikinci sırada

Ve ekledi: "Ancak takım kadromuzda çok fazla kalite var ve elimizdeki her şeyi ortaya koyacağız. Maçı gerçekten bekliyorum."

Bayern Münih forveti Harry Kane de Olise'nin Arsenal karşısındaki yokluğunun etkisi hakkında konuşarak, diğer oyuncuların yeteneklerini kanıtlamak için fırsat bulacağını vurguladı.

İngiliz yıldız şöyle dedi: "Elbette oyuncularımızdan birini özleyeceğiz, artık diğer oyuncuların öne çıkıp fırsatlarını değerlendirmesi gerekiyor. Bayern Münih'teki rekabetin doğası bu."

Önemli bir zamanlama

Kane, takımının Leipzig karşısındaki performansını övdü ve takımın beklentilerinin altında kalan iki sonucun ardından gelen bu farklı galibiyetin önemli bir zamanlamada geldiğini belirtti.

Şunları söyledi: "Harika bir maçtı. Son iki sonucun ardından bir mesaj vermemizin önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu ilk dakikadan itibaren yaptık. Son birkaç maçta kazanmak ve gol atmak için yeterli fırsat ürettiğimizi görüyorum, ancak elbette istediğimiz sonuçları alamadık."

Ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Kazanmadığımız zaman her zaman daha fazla konuşma ve alışılmış bir gürültü oluyor. Bu yüzden sakinliğimizi korumamız ve hatalardan kaçınmamız önemliydi, baştan sona yaptığımız da bu oldu. Performans mükemmeldi. Leipzig gibi bir rakibin ağlarına 6 gol attığınızda büyük bir gurur duyabilirsiniz."



