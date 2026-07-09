Kimlik hırsızlığı kabusu: Eredivisie takımı, İngiliz oyuncunun havaalanında mahsur kalmasıyla sofistike bir transfer dolandırıcılığının kurbanı oldu

Eredivisie kulübünü hedef alan sofistike dolandırıcılık olayı

FC Groningen ve teknik direktörü Mo Allach, bir dizi ayrıntılı kimlik dolandırıcılığı olayının ardından polise resmi olarak şikayette bulundu. Dolandırıcılar, Allach gibi davranarak futbol menajerleriyle telefon ve e-posta yoluyla iletişime geçiyor ve çeşitli oyunculara ilgi duyduklarını belirtiyorlardı. Operasyon son derece ayrıntılıydı; temsilcileri bu ilginin meşru olduğuna ikna etmek için kulübün resmi logosu, renkleri ve kurumsal adresi ile tamamlanmış sahte belgeler kullanılıyordu.

Aldatmaca, bir anlaşma nihai hale gelmiş gibi göründüğünde doruk noktasına ulaşıyor. Bu aşamada dolandırıcılar, genellikle menajere bir ödeme bağlantısı göndererek, idari engelleri aşmak için bu paraya ihtiyaç olduğunu iddia ediyorlar. Mo Allach bu taktiği şöyle açıkladı: "Bu paranın sözde sağlık muayenesi, seyahat masrafları ve uçak biletleri için olduğu söyleniyor." Bu kadar ayrıntılı olması, kulübün tek bir kişiyle değil, son derece organize bir suç çetesiyle karşı karşıya olduğuna inanmasına neden oldu.

Schiphol’da mahsur kalan İngiliz oyuncu

Dolandırıcılığın en yürek burkan sonucu, Eredivisie takımına transfer olacağına inanarak Hollanda’ya seyahat eden ismi açıklanmayan bir İngiliz oyuncuyla ilgiliydi. Baş scout Arno de Jong, bu acımasızlığın boyutunu şöyle ortaya koydu: "Aslında Schiphol'da Groningen'e gitmek için ulaşım bekleyen bir İngiliz oyuncu vardı. Gerçekten bizim için oynamaya geldiğini sanıyordu. Ancak bizim taraftan kimse onu almaya gelmeyince, bir terslik olduğunu sezmeye başladılar. Menajerinin bu tuzağa düşüp para transfer etmiş olma ihtimali çok yüksek. O oyuncu, kendisine gerçekten ilgi duyan diğer kulüplerin tekliflerini bile reddetmişti. Gerçekten çok üzücü."

İngiliz oyuncunun yanı sıra, AC Horsens’ten İskandinav yetenek Julius Madsen de bir başka hedefti. RTV Noord’un elde ettiği belgeler, Danimarkalı oyuncu için aylık 12.000 avro net maaş, kulüp arabası ve bir yıl uzatma opsiyonlu dört yıllık bir sözleşme içeren sahte bir teklifin varlığını ortaya koydu. En önemlisi, dolandırıcılar net tutarlar teklif ederek teknik bir hata yaptılar; oysa profesyonel futbol sözleşmeleri neredeyse istisnasız olarak brüt rakamlar üzerinden müzakere edilir. Allach şunları kaydetti: "Sözleşme teklifinde her türlü hata var. Örneğin, tutarlar net olarak belirtilmiş, oysa futbolda her zaman brüt tutarlarla çalışırız."

Hollanda futbolunda yaygın bir sorun

Bu durumun tek mağduru FC Groningen değil. Soruşturmalar, sahte belgelerde bazen PEC Zwolle gibi diğer kulüplerin sponsorlarının logolarının da yer aldığını ortaya çıkardı; bu da dolandırıcıların şablonları tekrar kullandığını gösteriyor. Genel menajer Frank van Mosselveld, diğer kulüplerdeki meslektaşlarının da benzer sorunlarla karşılaştığını doğruladı. Van Mosselveld, “Geçen sezon, Roda JC’nin direktörü Jordens Peters’in adı da aynı şekilde kötüye kullanıldı,” dedi. “Aynı şey PEC Zwolle’den Gerry Hamstra’nın başına da geldi.”

E-postaların son derece sofistike olmasına rağmen, bazı menajerler tehlike sinyallerini fark etmeye başladı; örneğin, bir arayanın kötü İngilizce konuşması, dolandırıcılığı açığa çıkardı. Ancak Van Mosselveld, büyük menajerlik ajanslarındaki işlem hacminin onları savunmasız hale getirdiğini uyarıyor. “Bir ofis aynı anda yirmi anlaşma üzerinde çalışıyorsa, böyle bir durum gözden kaçabilir. Oldukça profesyonel çalışıyorlar,” diye itiraf etti. "Örneğin, Hollanda’daki kuralların değiştiği söyleniyor: Bir oyuncu hâlâ başka bir yerde sözleşmesi olduğu için onu KNVB’ye kaydettirmemize henüz izin verilmiyor. Bu nedenle ödeme önce menajerlik ofisi üzerinden yapılmak zorunda." Kulüp, başka kurbanların çıkmasını önlemek için KNVB ve Savcılık’ı durumdan haberdar etti.