Kimić: Hiçbir rakip karşısında iyi oynamadık… Dünya Kupası’ndan elenmeyi hak ettik

Almanya Milli Takımı kaptanı Joshua Kimmich, Dünya Kupası boyunca sergilenen kötü performansın ardından, takımın 2026 Dünya Kupası’ndan elenmeyi hak ettiğini kabul etti.

Paraguay milli takımı, Salı günü sabahın erken saatlerinde ABD'nin Boston kentindeki stadyumda oynanan maçta, normal süre ve uzatmaların ardından 1-1 berabere kalınmasının ardından penaltı atışlarında (4-3) Almanya'yı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda 32'li turda sürpriz bir şekilde Almanya'yı eledi.

Bu galibiyetle Paraguay milli takımı Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükseldi ve önümüzdeki Çarşamba sabahı oynanacak Fransa-İsveç maçının galibini bekliyor.

Öte yandan, Almanya milli takımı, 2018 ve 2022'deki son iki turnuvada da grup aşamasından elenmesinin ardından başarısızlık serisini sürdürüyor.

Almanya Milli Takımı, Dünya Kupası'na güçlü bir başlangıç yapmış, Curaçao'yu 7-1'lik skorla ezip geçtikten sonra Fildişi Sahili'ni 2-1'lik zorlu bir galibiyetle yenmişti. Ancak grup aşamasının son maçında Ekvador'a aynı skorla yenildikten sonra, Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda etti.

Kimmich, maç sonrası basına yaptığı açıklamada, “Bu korkunç bir his, hiçbir rakibe karşı iyi oynamadık” dedi.

Ve ekledi: "Üç kez, dünya klasmanında olmayan takımlara karşı büyük sorunlar yaşadık. Bu bir gerçek."

Sözlerine şöyle devam etti: "Evet, Dünya Kupası'ndan elenmeyi tamamen hak ettik."

"Sky Deutschland" kanalının aktardığı başka bir açıklamada ise Kimmich şunları söyledi: "Çocukluğumda televizyondan izlediğim Almanya'yı hatırlıyorum; her zaman yarı final ve final maçlarıydı. Elbette, bu duyguyu çocuklara, halka ve şimdiki nesle yaşatmak istiyoruz. Ancak gerçek şu ki, evlerinde bu duyguyu tüm bu insanlara yaşatamadık."

Şöyle devam etti: “Bu çok üzücü bir durum, özellikle de Almanya’nın bize pek çok fayda sağladığı ve gurur duyduğumuz başarılar elde ettiğimiz bir dönemde. Ne yazık ki, milli takım şu anda öyle değil ve bunun sorumluluğunu hepimiz üstlenmeliyiz.”

Son olarak şunları söyledi: “Sorumluluğu üstlenmeliyiz; kimse bundan kaçamaz. Bununla yüzleşmeliyiz çünkü sahada olan biz oyuncularız, her şeyi mahvettik. Ne teknik direktör, ne medya, ne hakem, ne de rakip – bunu yapan sadece bizdik.”