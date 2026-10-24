20 yaşındaki İtalyan pilot, Austin/Teksas'taki sıralama turlarında 1:34,035 dakikalık derecesiyle en hızlı turu attı ve bu yıl yedinci kez yarışa ilk sıradan başlayacak. Sezonun 18. Dünya Şampiyonası yarışında (21.00/Orta Avrupa saati) Antonelli ilk şampiyonluk fırsatını yakalayacak. Antonelli, telsizden pite "Bu iyi hissettiriyor!" dedi.

Antonelli, Malezya ve Singapur'daki son iki yarışı kazanan formda Max Verstappen'i yaklaşık onda iki saniye farkla ikinci sırada bıraktı. Üçüncü sırayı Verstappen'in Red Bull'dan takım arkadaşı Isack Hadjar aldı.

Sıralama turları Ferrari için hayal kırıklığıyla geçti. Antrenmanlardaki güçlü performansına rağmen Charles Leclerc, rekor sayıda dünya şampiyonluğu bulunan Lewis Hamilton'ın önünde ancak dördüncü olabildi. Diğer Mercedes'i kullanan George Russell ise altıncı sırada kalarak beklentilerin altında kaldı.

Mercedes hafta sonuna zayıf başlamıştı

Audi iyi bir takım çalışması sergiledi. Gabriel Bortoleto, motor cezası nedeniyle pazar günkü yarışa gridin sonundan başlayacağı için Alman takım arkadaşı Nico Hülkenberg'e hava koridoru sağladı. Buna rağmen Hülkenberg ancak 11. sırayı alabildi.

Mercedes, antrenmanlardan karışık izlenimlerle sıralama turlarına girmişti. Mercedes'in motor sporları patronu Toto Wolff, Sky'a "Tüm turumuzu mahveden bir iki viraj var" demişti. Wolff'a göre aşırı ısınan lastik, son sektörde artık toparlanamıyordu. Ön kanat ayarında da "bir türlü istedikleri noktaya gelemediklerini" söylemişti.

Q3'te ise bunlardan eser kalmadı. Antonelli kısa sürede geçici olarak en iyi dereceyi yaptı ve pole pozisyonu için çıtayı yükseltti. Rakipleri son denemelerinde onun derecesine yetişemedi.

Kimi Antonelli Austin'de nasıl şimdiden dünya şampiyonu olabilir?

Antonelli (340 puan), sezonun 18. yarışında tarihin en genç dünya şampiyonu olabilir. En yakın takipçisi Russell 102, Hamilton ise 111 puan geride. Sezonun bitimine altı yarış kala alınabilecek en fazla 150 puan var.Antonelli'nin şampiyonluğunu erkenden ilan etmesi için pazar günkü yarışı kazanması, Russell'ın en fazla dokuzuncu, Hamilton'ın ise en fazla beşinci olması gerekiyor.