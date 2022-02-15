Ruben Dias, Bernardo Silva, Joao Cancelo ve Ederson... Hepsinin Sporting CP ile bir geçmişi var.

Salı günü Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi karşılaşması için Portekiz'in başkenti Lizbon'da geri dönüyorlar.

Üç Portekizli, Benfica'nın akademisinde yetişti ve Ederson ham bir kaleci olarak ilk adımlarını bu kulüpte attı.

Futbol takıntılı bir şehir olan Lizbon'da en büyük iki kulüp arasındaki rekabetin şiddeti uzun süredir sürüyor.

Sporting - Benfica veya Porto arasındaki 10 yaş altı maçlar bile yüzlerce taraftar çekebiliyor.

Dias, Bernardo ve Cancelo, Benfica'nın ünlü akademisinde özenle beslendi ve bu derbi maçları, oyunun zirvesine ulaşmalarına yardımcı olan tutku ve baskıyı ilk kez tatmalarını sağladı.

Eski Benfica genç takımı teknik direktörü Joao Tralhao, bu oyuncuları küçük yaşlardan itibaren izledi ve daha sonra onlarla U18 seviyesinde çalıştı.

Yaklaşık on yıl önce, Tralhao'nun ekibi ulusal bir şampiyonluk peşindeydi ve Sporting ile oynadıkları karşılaşmada devre arasına 2-0 geride gittiler.

GOAL'e konuşan Tralhao, "Sporting bizi eziyordu, gerçekten bizden daha iyiydiler" dedi. "Devre arasında çıldırdım ve farklı bir zihniyet göstermemiz gerektiğini söyledim."

"Antrenör olarak kontrol bendeydi ama taktik veya teknik olarak değil, zihinsel olarak tepki vermelerine ihtiyacım vardı."

"10 dakika içinde Cancelo, Sporting'i tek başına yendi, her şeyi tek başına yaptı. Top sürme, orta ve asistleriyle öne çıktı."

"O maçı 3-2 kazandık ve Sporting'e karşı oynadığım en etkileyici maçlardan biriydi."

"Ama en büyük anım, soyunma odasından çıkıp sahaya indiğimde [ikinci yarı için] Cancelo'nun 'Kim olduğumuzu görecekler!' dediğini duymak oldu. Bunlar onun tek sözleri değildi. O harikaydı."

Cancelo, o maçlarla ilgili anıları sorulduğunda gülümsüyor.

27 yaşındaki oyuncu Pazartesi günü gazetecilere verdiği demeçte, "Ne mutlu ki genç takımdayken kaybetmekten çok kazandım, bu da işleri doğru yaptığımızın iyi bir işareti" dedi.

"Sporting büyük bir kulüp, harika bir gençlik yapıları var - Cristiano Ronaldo'nun geldiği yer burası, Luis Figo ve Nani de harika oyuncular. Portekiz'in en büyüklerinden biri olarak Sporting'e değer vermeliyiz."

"Benfica gönlümün takımı ama ben bir Manchester City oyuncusuyum ve her zaman kazanma arzusuna sahibim."

Bu derbilerin yoğunluğu Dias'a da liderlik nitelikleri için mükemmel bir platform sağladı.

Stoper, geçen Eylül ayında Benfica'dan 62 milyon sterlinlik (79 milyon dolar) bir hamleyle Etihad Stadyumu'na gelişinin ardından City'de anında etki yarattı.

24 yaşındaki oyuncu, Portekiz'deki öğrencilik günlerinden beri doğal bir lider ve Sporting ile karşılaşmak, bu niteliklerini göstermesi için her zaman bir fırsat olacak.

Tralhao, "Bu büyük maçlar futbolcuların kendilerini gösterdiği sahne ve Ruben her zaman takımla harika bir konuşma yaparak bir antrenör olarak benim bile oynamak istememi sağlardı." dedi.

"Herkese ilham veriyor. Siz dinliyorsunuz ve takım arkadaşları 'Evet oraya gitmek istiyorum, oynamak istiyorum' diyor. Ayrıca sadece konuşmakla kalmıyor, büyük maçlarda her zaman iyi oynuyor."

"Bernardo da sahadaki bir antrenör gibi. Bağırmıyor, ancak tüm takım arkadaşları onu dinliyor çünkü takımın ne yapması gerektiğini tam olarak biliyor."

Cancelo gibi, Dias ve Bernardo da Benfica'ya olan aşklarını hiç kaybetmediler, Bernardo emekli olmadan önce Estadio da Luz'a dönmek istediğini söylerken, Dias takım arkadaşlarına vedasında gözyaşlarına boğuldu.

Lizbon'un en büyük iki kulübü arasındaki rekabet futbol ortamını şekillendirirken, Tralhao, Sporting'i Şampiyonlar Ligi'nden düşürme arzusunun ekstra motive edici bir faktör olmayacağını söylüyor.

Manchester'da, City üçlüsü ile eski Sporting oyuncuları Ronaldo ve Bruno Fernandes arasında iyi bir ilişki var. Koronavirüs pandemisi olmasa yemek yemek için düzenli olarak buluşurlar.

Portekizli Milli Takımı, 2016 Avrupa Şampiyonası ve 2019 Uluslar Ligi'ni kazanan tek yumruk bir kadroya sahip ve içlerinde Salı gecesi Sporting forması giyecek Joao Palhinha, Luis Neto ve Matheus Nunes de var.

Tralhao, "Onları iyi tanıyorum ve Manchester City'nin kazanması için savaşacaklar ama Sporting'e ve taraftarlarına herkese duydukları saygının aynısını gösterecekler." diyor.

"Sporting, dünyanın en iyi oyuncularından bazılarıyla dünyanın en iyi takımlarından birine karşı oynayacak, ancak iyi organize edilmiş, özgüven dolu, genç ve yaşlı oyuncuların harika bir karışımıyla."

City, 16 yıl önce Benfica'nın Liverpool'u yenmesinden bu yana eleme turlarında bir Premier Lig ekibini mağlup edemeyen Portekiz'e büyük favori olarak gidiyor.

Tralhao için Benfica akademisindeki antrenman sahalarında büyürken izlediği çocukların potansiyellerini gerçekleştirdiklerini ve Guardiola'nın ekibinin önemli bir parçası olduklarını görmek büyük bir memnuniyet kaynağı.

Tralhao, "Birlikte çalıştığımız ve bir şeyler kazandığımız zamanlara dair harika anılarımız var" diyor. "Ama sonsuza kadar yaşayacak olan şey, bu çocukları bu seviyede oynarken gördüğümde duyduğum gurur."

"Hep daha fazlasını istediler, asla tatmin olmadılar ve bu yüzden elit oyuncular."

"Bu bir baba-oğul ilişkisi gibi, bu yüzden onları en üst düzeyde görmek gurur verici"

Büyüdükleri derbi ile tekrar yüzleşmek için Lizbon'a dönmek, onlara ne kadar yol kat ettiklerini hatırlatacak.