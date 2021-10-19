Kim Min-Jae: Oyun dışı bırakılmam için zorlama bir karar verildi

Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Fenerbahçeli Kim Min-Jae haksızlığa uğradığını düşünüyor.

Süper Lig'de Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçta çift sarı karttan kırmızı kart gören Kim Min-Jae, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ne söyledi?

"Erken kart görmem benim için sürpriz oldu. Sonrasında zaten oyunda kaldığım süre boyunca bu noktada takılı kaldım. Üzerine ikinci sarı kart. Zaten futbolu bilen insanlar da oyun dışı bırakılmam için zorlama bir karar verildi diye düşünüyorlar."

"Ben kariyerim boyunca bu oyunu her zaman kurallar çerçevesinde oynamaya çalıştım. En son kırmızı kartımı 2017 sezonunda gördüm. Bu da en üst seviyede futbol oynadığım 5 yıllık kariyerimde benim için bir ilk oldu, sanırım Türkiye’de böyle deneyimlerimiz olmak zorunda."

"Elimden bir şey gelmedi"

Takımını eksik bıraktığı için yaşadığı üzüntüyü dile getiren Güney Koreli savunmacı, Alanyaspor maçında arkadaşlarıyla birlikte sahada olamayacağı için ayrıca üzüldüğünü söyledi.

"Çok üzüldüm ancak elimden gelen hiçbir şey olmadığı için bir şey yapamadım. Yani takım olarak bu yaklaşıma karşı ne yapabilirdik, onu da bilmiyorum. Böyle bir şeyin takımımı Alanyaspor maçında yalnız bırakmama sebep olması benim için daha da üzücü şeklinde."

Taraftara mesaj verdi

Fenerbahçe taraftarının deplasman dönüşünde kendilerine yaptığı karşılamaya da değinen Kim Min-Jae, desteğin kendilerini duygulandırdığını söyledi.

"Fenerbahçe olarak karşılaştığımız tüm zorluklarla taraftarlarımızın da desteği ile mücadele edeceğiz. Bu da bizim en önemli görevimiz. Çünkü sezon sonunda onları mutlu etmek bizim için her şeyden önemli ve bunun öneminin farkındayız."

"Deplasman dönüşümüzde taraftarlarımızın yanımızda olması bizleri çok duygulandırdı. Onların sevgisine layık olacağız ve sezon sonu şampiyon olarak onları mutlu edeceğiz."

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