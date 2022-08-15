Kim Min-Jae, Napoli'deki ilk maçında Hellas Verona'ya karşı ne yaptı?

Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den Napoli'ye 18.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Serie A'da yeni sezon başlarken Napoli, ilk maçta Koray Günter'in de formasını giydiği Hellas Verona'ya konuk oldu.

Baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada Napoli, rakibini 5-2 mağlup ederek İtalya'da lige harika bir başlangıç yaptı.

Öte yandan, özellikle Fenerbahçe taraftarları olmak üzere Türk futbolseverler de Napoli'nin yeni transferi Kim Min-Jae'nin ilk maçtaki performansını dikkatle izledi. Güney Koreli stoperin Hellas Verona karşısındaki sayılarını GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Kim Min-Jae'nin performansı

Napoli formasıyla ilk kez bir resmi maça 11'de başlayan Kim Min-Jae, gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplarken sosyal medyada Fenerbahçeliler ise onu daha fazla izleyememenin üzüntüsü yaşadı.

Opta verilerine göre karşılaşmada en fazla topla buluşan ve isabetli pas yapan Güney Koreli stoper, ikili mücadelelerde üstün bir oyun sergiledi. 7 kez girdiği ikili mücadelelerin 5'ini kazanan Min-Jae, iki kez de pas arası yaptı. Ayrıca sekiz kez sahipsiz top kazanarak topun takımında kalmasına yardım etti.

Kim Min-Jae'nin bu kadar topla oynarken pas yüzdesi de gayet iyiydi. Yüzde 90 gibi başarılı bir pas isabet yüzdesi tutturan Fenerbahçe'nin eski oyuncusu, Verona'ya karşı etkili bir oyun sergiledi.

Spaletti, Kim Min-jae hakkında ne söyledi?

Napoli Teknik Direktörü Spaletti, geçtiğimiz günlerde Kim Min-Jae hakkında şunları söylemişti: "Kim, Napoli seviyesinde bir oyuncu. Şampiyonlar Ligi savunmasına uygun."

La Gazzetta dello Sport'a Kim'in transferinden önce konuşan Napoli'nin efsane savunmacısı Paolo Cannavaro ise şunları söylemişti: "Kim gerçekten çok iyi bir oyuncu. Fiziksel olarak güçlü, hızlı ve güvenilir."

"Koulibaly gibi bir oyuncunun alternatifi olarak beni ikna eden bir seçenek. Koreli oyuncuları seviyorum. Gerçekten çok iyi çalışıyorlar."