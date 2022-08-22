Kim Min-Jae, Napoli'deki ilk golünü attı: Fenerbahçe'nin eski savunmacısı, Monza karşısında ne yaptı?

Napoli formasıyla çıktığı ikinci maçta ilk golünü atan Kim Min-Jae performansıyla beğeni topladı.

Fenerbahçe'de bir sezon top koşturduktan sonra İtalya'nın Napoli kulübüne transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, takımının ligin takımı ekiplerinden Monza ile oynadığı ikinci hafta karşılaşmasında ilk golünü attı. Napoli'in 4-0'lık üstünlüğüyle sona eren karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Min-Jae, performansıyla tam not almayı başardı.

Maçın 90. dakikasında attığı golle skoru belirleyen isim olmayı başaran 25 yaşındaki savunmacı, maç boyunca yaptığı 57 pas girişiminde 53 isabet sağladı. Yüzde 93'lük yüksek pas isabeti oranın yanı sıra dokuz ikili mücadeleye giren Min-Jae, bu mücadelelerin yedisini kazandı. Dört kez hava topuna yükselen yıldız isim, bu topların tamamını kazanmayı başardı.

Napoli'nin oynadığı iki karşılaşmada da 90 dakika sahada kalan Min-Jae, şimdiden deneyimli teknik direktör Luciano Spalletti'nin vazgeçilmezleri arasına adını yazdırdı. Serie A'da iki hafta sonunda topladığı altı puanla zirvede yer alan Napoli, ligde gelecek hafta deplasmanda Fiorentina ile karşı karşıya gelecek ve Min-Jae büyük bir sürpriz olmazsa, bu maça da ilk 11'de başlayacak.