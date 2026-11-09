Son dönemde iki taraftan gelen hamlelerin ardından, 2030 Dünya Kupası finalini düzenleme şerefini kazanmak için Fas ile İspanya arasındaki mücadele kızıştı; bu da önümüzdeki dönemde bu dosyada büyük gelişmeler yaşanacağına işaret ediyor.

Fas, İspanya ve Portekiz, 2030 Dünya Kupası'nı birlikte düzenliyor; ancak turnuvanın final maçına ev sahipliği yapmak konusunda büyük bir mücadele söz konusu.

Fas'taki II. Hassan Stadı, 2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmaya aday en önemli stadyumlardan biri olarak kabul ediliyor. Planlanan kapasitesi yaklaşık 115 bin seyirci olup, bu da onu 2029 yılında beklenen açılışıyla birlikte dünyanın en büyük futbol stadyumu yapacak.

Diğer tarafta İspanya ise finale ev sahipliği yapmaya oynuyor; zira başta Santiago Bernabéu ve Camp Nou olmak üzere birçok büyük stadyuma sahip.

FIFA geçen eylül ayında, Dünya Kupası finalinin yapılacağı yerin "uygun zamanda" belirleneceğini açıklamış ve bu ay içinde İspanya, Portekiz ve Fas'taki aday şehirleri, maçlara ev sahipliği yapmaya uygunluklarını değerlendirmek üzere ziyaret etmeye başladığını belirtmişti.

İspanya: Finali düzenlemek tartışmaya kapalı bir konu

Son aylarda İspanya, Fas ile olan mücadelesini tırmandırdı; birçok yetkili bu konuda konuştu ve hepsi final maçına ev sahipliği yapma konusunda ısrarcı oldu.

La Liga Başkanı Javier Tebas, FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya sert bir şekilde yüklenerek, onun görevine devam etmesinin, Dünya Kupası finalini Fas'ın düzenleyeceği anlamına geldiğini vurguladı.

Tebas, Fas Futbol Federasyonu Başkanı Fevzi Lakja'nın 2030 Dünya Kupası final maçının Kazablanka'da yapılacağını açıklamasına duyduğu öfkeyi dile getirerek, FIFA'nın doğru olmalarına rağmen basın haberlerini yalanlamaya alışkın olduğunu söyledi.

Şöyle devam etti: "Lakja finalin Kazablanka'da yapılacağını teyit ediyor, FIFA ise bunun doğru olmadığını söylüyor. Peki, yalancı kim? Turnuvayı düzenleyen bir federasyonun başkanı ve FIFA konseyi üyesi mi? Yoksa bir kez daha FIFA ve Infantino'dan gelen resmi yalanlamaya mı inanmalıyız?"

İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán ise, federasyonun 2030 Dünya Kupası final maçının İspanya'da yapılmasını sağlamak için elinden gelenin en iyisini yaptığını vurgulayarak, İspanya'nın final maçına ev sahipliği yapmasının mantıklı ve tartışmaya kapalı bir konu olduğunu ifade etti.

İspanya çekilme silahıyla baskı yapıyor

Fas'ın finale ev sahipliği yapmaya yaklaştığına dair haberlerle birlikte İspanya bu konudaki mücadelenin şiddetini artırdı ve söylem, turnuvayı düzenlemekten çekilmekle tehdit etme noktasına kadar vardı.

2030 Dünya Kupası finaline ev sahipliği dosyası, bu ayın 29'unda yapılması planlanan genel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte İspanya'da siyasi bir meseleye dönüştü; zira İspanya'nın final maçına ev sahipliği yapma hakkı konusunda partiler ve önde gelen şahsiyetler arasındaki anlaşmazlık tırmandı.

İspanya muhalefet lideri Alberto Núñez Feijóo, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun final maçına ev sahipliği yapma hakkını Fas'a vermeye karar vermesi halinde, ülkesini 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliğinden çekilmeye yönlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Halk Partisi lideri Feijóo, bu etkinliğe İspanya'nın ev sahipliği yapmasının apaçık bir şey olduğunu ifade etti.

Şunları ekledi: "İspanya Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapmalı. Bu gerçekleşmezse, bence İspanya Dünya Kupası'nın düzenlenmesinde yer almamalı."

İktidara gelmesi halinde İspanya'yı turnuvanın düzenlenmesinden çekmeye çalışıp çalışmayacağı sorulduğunda Feijóo, "Evet, cevap evet" yanıtını verdi.

Feijóo, eylül ayında "Cadena SER" radyosuna verdiği bir röportajda "final maçının İspanya'da yapılması için çalıştığını" söyleyen Sosyalist Başbakan Pedro Sánchez'in en önde gelen muhaliflerinden biri olarak kabul ediliyor.

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, bir basın toplantısında, daha önce de "final maçının İspanya'da yapılması gerektiği" yönündeki tutumunu açıkladığını belirtti.

Fas: Finali düzenlemekten taviz yok

Diğer tarafta Fas, 2030 Dünya Kupası final maçını düzenleme konusunda ısrarcı ve bu göreve hazır olması için II. Hassan Stadı'nı bitirmek adına tüm gücüyle çalışıyor.

Fas Federasyonu Başkanı Fevzi Lakja daha önce, "Benslimane bölgesi finale ev sahipliği yapma şerefine nail olacak" açıklamasını yapmış ve Fas Milli Takımı'nın final maçının taraflarından biri olmasını umduğunu dile getirmişti.

Fas, hiçbir tarafın tarihsel önceliğini veya organizasyonel tecrübesini ortağı üzerinde bir vesayete dönüştürme hakkının bulunmadığı görüşünde; zira Fas, muazzam organizasyonel imkânları ve ayrıcalıklı coğrafi konumu ışığında adil bir fırsat talep ediyor.

Fevzi Lakja bu dosyaya güçlü bir şekilde odaklanmaya başladı. Fas basınındaki haberlere göre Lakja, Afrika Futbol Konfederasyonu içindeki kâğıtlarını yeniden düzenlemeye hazırlanıyor; bu, Afrika futbol koridorlarındaki en önemli sorumluluklarından birini sona erdirebilecek bir adım niteliğinde. Zira Lakja, kıtasal federasyonun birinci başkan yardımcılığı görevini korumakla birlikte, "CAF"a bağlı Mali Komite başkanlığından istifasını sunmaya yöneldi.

Haberler, bu kararın, Faslı yetkilinin önceliklerini yeniden düzenleme ve ister sportif ister hükümet düzeyinde olsun Fas içinde üzerine düşen sorumluluklara daha fazla odaklanma isteğinin yanı sıra, 2030 Dünya Kupası finallerine ev sahipliği hazırlıklarıyla ilgili dosyalara daha fazla dahil olma arzusu çerçevesinde geldiğini ekledi.