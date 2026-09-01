Girona forması giyen Faslı Azzedine Ounahi, kulüp yönetiminin orta sahaya yeni bir oyuncu katma girişimleri kapsamında, mevcut transfer döneminde Suudi Al-Ittihad'ın kadrosuna katılabilecek adaylar arasına girdi.

Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesine göre Ounahi, Fransız ekibi Nice'in oyuncusu Cezayirli Hicham Boudaoui ve Portekiz ekibi Benfica'nın oyuncusu Kolombiyalı Richard Rios ile birlikte Al-Ittihad yönetiminin masasındaki seçenekler listesine dahil oldu.

Gazete, Al-Nassr'ın eski orta saha oyuncusu Hırvat Marcelo Brozovic'in de seçenekler arasında yer aldığını, ancak diğer isimlere kıyasla daha düşük bir ihtimalle olduğunu belirtti.

Al-Ittihad yönetimi, geçtiğimiz dönemde birden fazla isimle müzakerelere girdikten sonra yeni bir orta saha oyuncusu transferini bitirmeye çalışıyor. Nitekim yönetim, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'un kanat oyuncusu Japon Ritsu Doan'ı kadroya katmak için yürütülen müzakerelerde belli bir yol kat etmişti; ancak müzakereler oyuncu tarafından kaynaklanan bazı zorluklarla karşılaştı.

Al-Ittihad'ın girişimleri bununla sınırlı kalmadı. Yönetim daha önce Alman ekibi Leipzig'in oyuncusu Belçikalı Johan Bakayoko ile Danimarka ekibi Midtjylland'ın oyuncusu Şilili Dario Osorio'yu da olası seçenekler arasına koymuştu; geçen sezonun sonunda Al-Ahli'den ayrılan Cezayirli Riyad Mahrez de bu isimler arasındaydı.

Böylece Al-Ittihad'ın listesinde Ounahi, Boudaoui ve Rios arasındaki rekabet kızışırken, yönetimin önümüzdeki dönemde takımın orta sahasını güçlendirmek için hangi oyuncuya öncelik tanıyacağına dair kararı bekleniyor.

