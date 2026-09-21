Kilometre sayacı "tembel" Real Madrid'i utandırıyor: Barcelona en çok koşan ikinci takım

Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in Wanda Metropolitano'da oynanan derbide aldığı aşağılayıcı mağlubiyet tek felaket değildi; Valdebebas'ın duvarları arasında çok daha büyük bir skandalı da ortaya çıkardı.

Şoke edici bir istatistik, Real Madrid'i taraftarları karşısında alay konusu olacak bir duruma soktu: Kraliyet takımı, tüm İspanya La Liga'sında en az koşan ve en az mücadele eden ekip konumunda; hem ezeli rakibi Barcelona'ya hem de lider Elche'ye kıyasla aşağılayıcı bir farkla.

Yedi hafta sonunda Real Madrid, Hansi Flick yönetiminde eski seviyesine dönen Barcelona'nın yalnızca altı puan gerisinde kalmakla kalmıyor, mücadele ruhunun en önemli ölçütünde de ışık yılı kadar geride bulunuyor.

Sofascore sitesinin istatistiğine göre ve "Mundo Deportivo"nun aktardığı üzere, Real Madrid'in maç başına kat ettiği ortalama mesafe yalnızca 83,46 kilometre; bu da onu La Liga sıralamasında son sıraya (20.) yerleştiriyor ve 93,37 kilometre olan lig genel ortalamasının çok gerisinde bırakıyor.

İşin alay edilecek yanı, liderin yeni çıkan Elche takımı olması; 105,61 kilometrelik ortalamasıyla. Yani Elche'nin oyuncuları, her maçta Real Madrid'in oyuncularından tam 22 kilometre daha fazla koşuyor!

Barcelona ise 104,64 kilometrelik ortalamasıyla ikinci sırada yer alıyor; yani Real Madrid'den 21 kilometre farkla. Bu fark, iki takım arasındaki ciddiyet ve bağlılık farkını tümüyle özetliyor.

Kapsamlı bir kriz: Herkes mercek altında

Atletico Madrid karşısında alınan felaket derbi yenilgisinin yansımaları üç puanın kaybıyla sınırlı kalmadı, derin bir güven krizini de patlattı. Beyaz takım, uzun milli araya birçok kuşkuyla ve mercek altındaki oyuncularla giriyor; kimse eleştirilerden kurtulamadı.

Oyuncular, özellikle yıldızlar, istenen seviyeden fersah fersah uzak; Mourinho'nun ise performans ve sonuçlarda istikrar sağlamak adına takıma uygun formülü bulmaktan aciz olduğu görülüyor.

Son olarak, Florentino Perez'in yönettiği spor planı bir kez daha sert eleştirilere maruz kaldı; zira takım, yaz döneminde orta sahasını yeterince güçlendirmeyi başaramadı ve takım içindeki yapısal sorunlar bir sezon daha sürüyor. Bu durum, Real Madrid'in gerçek sorunlarından birinin mücadele ruhu ve bağlılıkta yattığını açıkça ortaya koyan bu moral bozucu istatistiğe doğrudan yansıdı.