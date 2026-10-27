Harry Kane resmen dünyanın en iyi oyuncusu seçildi, ancak Bayern Münihli forvet Ballon d'Or ödülünü kıl payı farkla kazandı. French Football yöneticisi Vincent Garcia'nın yeni açıklamaları, İngiltere kaptanının oylama sürecinin önemli bir bölümünde rakiplerinin gerisinde olduğunu gösteriyor.

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Son dönemdeki çıkışı tarihi zaferi getirdi

Kane, Londra'daki görkemli törende futbolun en büyük bireysel ödülünü kazandı ve İngiltere'nin erkek bir Ballon d'Or kazananı için 25 yıllık bekleyişine son verdi. Bayern Münihli golcü, kariyerinin en golcü sezonunun ardından Kylian Mbappe ve Lamine Yamal'ı geride bırakarak Altın Top'un sahibi oldu. Ancak bu zafer, perde arkasında büyük bir gerilim yaşanmadan gelmedi.

Kane, Mbappe ve Yamal ödülün başlıca adayları olarak gösterilirken utandırıcı bir idari hata, üçünün de etkinlikten saatler önce resmî internet sitesinde erken biçimde kazanan olarak listelenmesiyle kısa süreli bir karışıklığa yol açtı. Sonunda resmî ödülü Kane kazandı ve Michael Owen'ın 2001'deki başarısını tekrarladı.

Mbappe ise kariyerinin en iyi derecesi olan ikincilikle yetinmek zorunda kaldı. Real Madridli forvet, La Liga, Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası'ndaki golleriyle dünya çapındaki gol sıralamalarına damga vurdu; ancak başarılarla dolu kariyerinde hâlâ bir Altın Top eksik.

France Football'un yöneticisi başa baş geçen oylamayı anlattı

Bu yılki ödül mücadelesi son derece çekişmeli geçti. France Football editörü Vincent Garcia, oylama sürecine dair nadir bir bilgi paylaşarak Bayern Münihli forvetin oy verme döneminin büyük bölümünde favori olmadığını doğruladı.

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Garcia, L'Equipe'e şunları söyledi: “Oylamanın yapıldığı ay boyunca sonuçları anlık olarak takip ediyordum. Kylian Mbappe uzun süre yarışı önde götürdü, ancak Harry Kane yeniden yarışa ortak oldu ve sonuçta kazanan çok ama çok az puan farkıyla belirlendi.”

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Kane zirveye uzanan zorlu yolculuğunu anlattı

Ödülünü kabul ederken eski Tottenham kaptanı, dünya futbolunun zirvesine uzanan alışılmadık yolculuğunu değerlendirdi. Günümüzün pek çok genç yıldızının aksine 33 yaşındaki futbolcu, en üst seviyede kendine yer edinmeden önce alt liglerde mücadele etmek zorunda kaldı.

Kane, “Bu, yolculuğun kendisiyle ilgili. Hayalini gerçekleştirmek isteyen her genç için her şey mümkün. Umarım benim yolculuğum da ilham verir. Kolay değildi, doğrudan zirveye çıkmadım. Şu an bulunduğum yere gelmek için birçok kez kiralık olarak başka takımlara gittim ve mücadele etmek zorunda kaldım. Umarım bu size ilham verir, çok teşekkür ederim” dedi.

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Öte yandan Yamal, üst üste üçüncü kez Kopa Kupası'nı kazanarak dünya futbolunun en önde gelen genç oyuncusu konumunu pekiştirdi. Ancak Barcelona'nın kanat oyuncusu, övgüleri alçakgönüllülükle kendisi gibi La Masia altyapısından yetişen takım arkadaşına yöneltti.

Yamal kısa konuşmasında, “Ödülü [takım arkadaşım Pau] Cubarsi'nin almasını isterdim. Bu ödül onun olmalıydı. Bunu hak ediyor” dedi.

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Dünyanın en iyileri için kulüp maçlarına dönüş

Bireysel ödüllerin sahiplerini bulmasıyla dikkatler yeniden yerel lig ve Avrupa hedeflerine çevrildi. Kane, Bayern Münih'i Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi zaferlerine taşıyarak dünyanın en iyi oyuncusu olarak yeni konumunu pekiştirmeye çalışacak.

Mbappe ise az farkla kaybettiği ödülün ardından toparlanıp Real Madrid'e yeni kupalar kazandırmak ve gelecek yıl bir türlü ulaşamadığı Altın Top'u nihayet almak isteyecek. Yamal ve Cubarsi, genç yaşta kazandıkları bireysel ödülleri büyük takım kupalarına dönüştürmeyi umarak Barcelona'da hızla gelişmeye devam edecek.