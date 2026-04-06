Kieft, yurtdışındaki üst düzey maçı çok beğendi ve Saibari'nin bunu başarabileceğinden şüphe duyuyor

Wim Kieft, geçtiğimiz hafta sonu Atlético Madrid ile FC Barcelona arasında oynanan büyük derbi maçını (1-2) keyifle izledi. Haarlemli yorumcu, bu İspanyol derbisini izledikten sonra, PSV ile pazar günü kendisi oynamadan şampiyonluğu kazanan Ismael Saibari hakkındaki beklentileri biraz düşürdü.

Kieft, Pazartesi günü KieftJansenEgmondGijp podcast'inde Lamine Yamal'dan son derece heyecan duyuyor. Kanat forvetinin, sonunda kırmızı kartla oyundan atılan sol bek Nicolás González karşısında harika işler çıkardığını gördü.

"Yamal gerçekten inanılmazdı," diye coşkuyla söylüyor Kieft. "Atlético'nun o sol bekini tanımıyordum. Muhtemelen benim hatamdır. Diego Simeone'nin takımında Yamal'a karşı oynuyordu. Simeone muhtemelen ona sıkı markaj yapmasını söylemiştir. Ama Yamal birkaç kez yanından geçti ve bacaklarının arasından topu geçirdi. Ve onu üzerinden atladı. Sonunda o bek kırmızı kart gördü. Tamamen kafası karışmıştı."

"Bunu gördüğünüzde, bu en üst seviye demektir. Atlético'da ayrıca o forvet, Álvarez var. Ve Griezmann. Ve tabii ki o muhteşem oyunculara sahip Barcelona," diyor Kieft, ardından dikkatini Saibari'ye çeviriyor. "O, birçok kalitesi olan iyi bir oyuncu. Ama Atlético'da kendinizi kanıtlamak istiyorsanız, çok iyi bir aileden gelmeniz gerekir."

"Bu çok hızlı bir süreç. Bu başka bir seviye. Ve tabii ki asıl soru, Saibari'nin bunun için yeterince iyi olup olmadığı," diyen eski forvet, PSV'nin oyun kurucusunun Avrupa'nın zirvesine çıkıp çıkmayacağını bekleyip görecek.

Mohamed Ihattaren, Pazar günü Goedemorgen Eredivisie programında Saibari'yi övdü. "Onu Bayern Münih'te görmek isterdim, yüzde yüz. O niteliklere sahip," dedi Fortuna Sittard'ın orta saha oyuncusu.