Kieft: "Yerden yere vuruldu ama geriye dönüp bakınca Ajax için gerçekten harika bir oyuncu"

Wim Kieft, Ajax ile Feyenoord arasında acı bir tezat görüyor. Eski forvete göre Rotterdam ekibi şu anda Hollanda'nın en çekici futbolunu oynarken Ajax'ta umut verici sezon başlangıcının ardından oluşan heyecan tamamen kayboldu. Kieft, De Telegraaf için kaleme aldığı köşe yazısında Michel Sanchez'in takımının oyununu sert biçimde eleştirdi.

Ajax'ta sezon başında hava son derece olumluydu. Teknik direktör Jordi Cruyff birçok önemli ismi Amsterdam'a getirirken Konferans Ligi eleme turlarındaki sonuçlar da iyimserlik yaratmıştı. O dönemde sahaya yansıyan oyun da Kieft'i memnun etmişti ancak artık o heyecandan pek eser kalmadı.

Kieft'e göre geçen perşembe oynanan maç, son dönemdeki gidişatın en dip noktasıydı. "Michel Sanchez'in takımı, Hajduk Split karşısında kabul edilebilir seviyenin de altına düştü" değerlendirmesini yapan Kieft, uyumdan ve derinlikten yoksun bir takım gördü. Üstelik oyun temposu da çok düşüktü.

Ajax hücumda da Kieft'i neredeyse hiç etkileyemedi. Eski futbolcu, pozisyon eksikliğinden duyduğu rahatsızlığı şu sözlerle dile getirdi: "Maç akşam 18.45'te başladı ama izlerken kolaylıkla uyuyakalabilirdiniz." Kieft'e göre Amsterdam ekibinin düzgün bir hücum geliştirmesi bile epey uzun sürdü.

Sofyan Amrabat'ın beklentilerin altında kalan performansı, Kieft'in Ajax'ın eski kaptanı Jordan Henderson hakkındaki düşüncelerini de değiştirdi. İngiliz orta saha oyuncusu Amsterdam'da bulunduğu süre boyunca sürekli sert eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak yorumcuya göre Henderson'ın değeri giderek daha iyi anlaşılıyor: "Onun (sözde) pek bir becerisi yoktu ama Amrabat'ın orta sahada kaybolmuş gibi dolaştığını görünce Henderson her maçla birlikte gözünüzde daha da iyi bir oyuncuya dönüşüyor."

Kieft, Ajax'ın eski kaptanına ilişkin değerlendirmesinde bir adım daha ileri gidiyor: "Geriye dönüp bakınca Ajax için gerçekten harika bir oyuncu olduğu ortaya çıkıyor" diyen eski millî futbolcu, Henderson'ın Amsterdam'dan ayrıldıktan sonra Brentford'da ve artık Chelsea'de sergilediği performansa da dikkat çekiyor.

Kieft, Ajax'ın diğer yaz transferlerinden de pek memnun değil. Ona göre Julian Brandt gereğinden erken göklere çıkarıldı, Tolu Arokodare etrafında oluşan heyecan da abartılıydı. Kieft'e göre forvet fiziksel olarak güçlü ve hava toplarında tehlikeli, ancak oyun becerisi açısından yetersiz. Kieft, Míchel'in sık sık Kasper Dolberg'i tercih etmesini de buna bağlıyor: "Bu tercih boşuna değildi."