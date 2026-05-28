Kieft, Veerman ve Hollanda milli takımı hakkındaki tartışmada alışılmadık derecede sert bir tavır sergiliyor

KieftJansenEgmondGijp programının sunucusu Michel van Egmond, Ronald Koeman’ın basın toplantılarına yaklaşımından oldukça etkilenmiş durumda. Ancak podcast’te belirtildiği üzere, milli takım teknik direktörü bir oyuncu konusunda biraz farklı bir tavır sergiliyor.

"Sadece Veerman konusunda hâlâ biraz huysuz davranıyor. Bu konuyu bir ara konuşmalıyız. Ama bunun dışında Koeman aslında mükemmel bir iş çıkarıyor," diyor Van Egmond, Oranje'nin teknik direktörüne övgüde bulunuyor.

"Başarılar ve başarısızlıklar konusunda tecrübeli," diye ekliyor Koeman'ın menajeri Rob Jansen. "Futbolda işlerin pek iyi gitmediği dönemlerden çok şey öğrendi. Yurtdışında işlerin ters gittiği dönemlerden. Bunlardan çok şey öğrenilir. Artık bir röportaj ya da basın sorusu onu sarsmıyor."

Wim Kieft de söze karışıyor: "Koeman'ın akıllıca yapmadığı şey, Veerman'la ilgili olan. Biliyor musun, ne demesi gerekirdi? Bu tartışma bitti. Onu yeterince iyi bulmuyorum. Bir de Avrupa Şampiyonası'na bir bak."

"Evet, ama. O zaman yine..." diye karşılık veriyor Van Egmond, ancak Kieft onu hemen kesiyor. "Hayır. 'Evet, ama' yok. Sen de öyle görmüyor musun?" Sunucu, insanların Veerman'ın 'Hollanda'nın en iyi oyuncularından biri' ilan edildiğini söyleyeceğini ekliyor, ancak bu, masadaki arkadaşını etkilemiyor.

"Hollanda'nın en iyisi mi? Hollanda'da ne dolaşıyor biliyor musun? Hiçbir şey. Hiçbir şey. O zaman şöyle demelisin: dinle, ben bunu görmüyorum. Onu Avrupa Şampiyonası'nda denedim, orada iyi gitmedi. Ve hala görmüyorum. O zaman teknik nedenlerle onu almazsın," diyor Kieft.

Van Egmond, Kieft'in karamsarlığı yüzünden seyircilerin gidebileceğini şaka yollu söylüyor. "O kadar olumsuzsun ki. Sen 'hiçbir şey yok' diyorsun."