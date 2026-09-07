Kieft, Van Bommel’e yönelik saldırının ardından kopanlar karşısında gerçekten şaşkına döndü

Wim Kieft, Ajax - PSV maçında yaptığı sert faulün ardından Ruben van Bommel’e çok fazla yüklenildiğini düşünüyor. Haarlemli futbol yorumcusu, iki gün sonra KieftJansenEgmondGijp podcastinde bunu söyledi.

“Şu Van Bommel meselesi. Onunla ilgili yine de bir şey söylemek istiyorum. Hollanda’da yükselen o büyük infial”, diyerek Kieft, geçen hafta sonunun en çok konuşulan anına dair analizine başladı.

“O çocuğun yaptığını son derece vahşi buldum. Düşüncesizce ve net şekilde kırmızı kart. Ama sizce de iş biraz abartılmıyor mu çocuklar?”, diyen eski golcü, diğer yandan PSV’li hücum oyuncusuna karşı bir linç atmosferi oluştuğunu düşünüyor.

René van der Gijp ise Van Bommel konusunda biraz hayal kırıklığı yaşıyor. “Yetişemeyeceğini anladığında bir kez daha yüklendi”, diyerek Dordrechtli yorumcu, PSV’li futbolcunun Ajax savunmacısı Aaron Bouwman’a yaptığı müdahaleyi anlattı.

“Elbette bu bir kırmızı kart. Ama şu anda Hollanda’da ortaya çıkan topyekûn infial. Bence bu gerçekten...”, diyen Kieft, hâlâ çok genç ve tecrübesiz olan Van Bommel’e fazlasıyla eleştiri yöneltildiğini yineledi.

Van der Gijp, Ajax ile PSV arasındaki dev maçın ardından Van Bommel’in ciddi şekilde zorlandığını gördü. “Maçtan sonra bunu kafasına çok taktığını gördüm. Zlatan Ibrahimovic böyle biri değildi. Hatta bununla gurur duyardı.”

Son olarak Rob Jansen de söze girdi: “Bununla nasıl başa çıktığı önemli. Bir de PSV kulübünün dışarıya karşı tavrı. Babası ve Bert van Marwijk bu konuda büyük rol oynayabilir.”