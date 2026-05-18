Kieft şaşkın bir şekilde: "O zaman 88 kez milli takımda oynamış biri olarak oraya gitmelisin lan!"

Wim Kieft, KieftJansenEgmondGijp programında bir kez daha Feyenoord'da Raheem Sterling'in durumunu ele alıyor. Haarlemli yorumcu, kanat forvetinin teknik direktör Robin van Persie tarafından neden bu şekilde kenara atıldığını gerçekten anlamıyor.

"Robin van Persie bana iyi bir çocuk gibi geliyor. Ve Sterling'e karşı da iyi niyetli olduğunu düşünüyorum. Ama bu hafta, Sterling'in daha iyi ve daha güçlü hale geldiği için onu oynatmak istediğini okuduğumda," diyor Kief, Feyenoord'un çok konuşulan kanat oyuncusu hakkında konuşmaya başlarken.

Hemen ardından büyük bir öfkeyle ekliyor: "Ve sonra, 88 kez milli olmuş bir oyuncu olarak, Hollanda'daki son maçını PEC Zwolle'ye karşı oynamak zorunda kalıyorsun. Ben olsam gerçekten şöyle derdim: 'Beyler, bunu yapmayacağım.'" Sterling, İngiltere formasıyla 82 kez milli olmuştu.

Sunucu Michel van Egmond, Sterling'in Zwolle'de Van Persie tarafından oyundan alındığını da belirtiyor. Rotterdam ekibi, Anis Hadj Moussa'nın iki golü sayesinde PEC'i mağlup etti.

René van der Gijp, Sterling'in artık futbolu bırakmış bir vatandaşıyla bir karşılaştırma yapıyor. "Tesadüfen Theo Walcott'un iki, üç golünü gördüm. Tesadüfen gözüme çarptılar. O, defans oyuncusuna doğru gitti ve topu yanından geçirdi. O anda onu yakalamak imkansızdır."

"Ama hızının yüzde 20 ila 30'unu kaybederse, iş biter. Sterling'de de durum böyleydi. Her şey hızda," diyor Van der Gijp, gelecek sezon Feyenoord'da oynayıp oynamayacağı henüz belli olmayan kanat forvetinin en önemli özelliğini analiz ediyor.

"Sterling'i bunu yapmaya iten ne oldu?" diye masadaki Rob Jansen yüksek sesle soruyor. "Çünkü o bir üst düzey oyuncuydu, küçük bir çocuk değil. Kim dedi ki: hadi bunu yapalım."

Kieft, son olarak Sterling'in Feyenoord'a transferinin nedenini açıklamaya çalışıyor. "Belki Van Persie ona 'Bana yardım eder misin?' demiştir. Belki de birbirlerini iyi tanıyorlardı. Ben de bilmiyorum Rob. Hiçbir fikrim yok. Girona'ya gitseydi daha iyi olurdu, ama onlar onu istemedi."