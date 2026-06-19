Kieft, Oranje oyuncusu etrafındaki heyecanın tamamen tersine döndüğünü görüyor

Wim Kieft, Cumartesi günü Dünya Kupası'nda İsveç ile karşılaşacak Hollanda milli takımında Donyell Malen'in ilk 11'de yer alacağını öngörüyor. De Telegraaf gazetesi'nin Hollanda milli takımı gözlemcisi, bu öngörüsünü kısmen milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın kadrosunda gerçek bir rekabetin olmamasına dayandırıyor.

“Donyell Malen, forvet pozisyonundaki yerini hemen kaybetmekten korkmasına gerek yok. Zaten Memphis Depay, Brian Brobbey ve Wout Weghorst gibi ciddi rakipler de yok,” diyen Kieft, Hollanda’nın diğer santrforlarına pek değer vermiyor.

Eski Oranje forveti, Malen’in durumunu “hem komik hem de üzücü” olarak nitelendiriyor. “Malen, AS Roma’da dört ay gibi kısa bir sürede 14 gol attıktan sonra İtalya’dan en iyi formunda geri döndü. Koeman onu göz ardı edemezdi; Malen ilk 11’de yer almalı ve Depay’in halefi olacaktı. Üç maç ve birkaç kaçırılan fırsatın ardından Malen, şimdiden sert bir şekilde kenara itiliyor.”

Kieft, bir forvet için her şeyin güvene bağlı olduğunu kendi deneyimlerinden biliyor. “Güven varsa, gözün kapalı gol atarsın; güven yoksa kaçırırsın. Güven olmadığında büyük şüpheler başlar. O zaman dar alanda iki küçük fırsat yakalarsın ama gol atamazsın.”

Sabah gazetesinin köşe yazarına göre paniğe kapılmak için hiçbir neden yok. “Malen’in yapması gereken tek şey sabırlı kalmak. Her zaman yaptığı şeyleri yapmaya devam etmek ve o anın gelmesini beklemek. O an kaçınılmaz olarak gelecek. Tabii ki milli takım teknik direktörü Malen’e güvenmeye devam ettiği sürece.”

Kieft, Koeman’ın İsveç maçı öncesinde büyük değişiklikler yapmayacak gibi göründüğünü çok iyi anlıyor. “Depay ve Brobbey, Japonya maçında yedek olarak yirmi dakika şans buldular ama Hollanda milli takımının performansı pek de iyileşmedi. Koeman’ın yaptığı değişiklikler de pek isabetli değildi.”

Yedek oyuncular Japonya karşısında pek bir şey yapamadılar ve Kieft bunu herkesten iyi anlıyor. “Bunu o ikisine pek yükleyemezsiniz. Bu yüzden Depay’i o dakikalar için suçlamak çok kolay olur. Orta saha çizgisi civarında duruyordu ve özellikle çok fazla defansif iş yapmak zorunda kaldı; sayıca üstün Japon oyuncularla kazanma şansı olmayan mücadelelere girdi.”