Kieft, Mourinho'nun adının geçtiğini duyunca hemen sert bir yargıda bulunuyor

Portekizli Record gazetesi, José Mourinho'nun Real Madrid'e geri döneceği yönünde haberler yayınladı. Kulüp başkanı Florentino Pérez, İspanyol devine yeni bir soluk getirmek istiyor ve söylentilere göre, 2010 ile 2013 yılları arasında Madrid'de takımın başına geçmiş olan teknik direktörü düşünüyor.

Wim Kieft, Pazartesi günü KieftJansenEgmondGijp programında, şu anda Benfica'da görev yapan Mourinho'nun Real Madrid'in listesinde olduğunu öğreniyor. Eski forvet, bunu "La Real"in anlaşılmaz bir seçimi olarak değerlendiriyor.

"Artık böyle şeyleri istememelisin dostum," diyor Kieft, podcast'te konuyu net bir şekilde ortaya koyuyor. "O zaten bir kez Real Madrid'in teknik direktörü oldu. O yıl Pepe kesin olarak deli ilan edildi."

Kieft, Mourinho'nun Real Madrid'e hiçbir katkı sağlamayacağını düşünüyor. "O bir yenilikçi değil. Her şey aynı. En iyisi çoktan gitti, biliyorsun. O zaman orada Klopp'u görmeyi tercih ederim."

"Bence Mourinho, Real Madrid ve Inter'deki ilk dönemlerinde, Sneijder ve Eto'o ile harika bir teknik direktördü. Kendisine 'The Special One' demeye başladığında işler ters gitti," diyor Van der Gijp de Portekizli teknik direktör hakkında olumsuz bir yargıda bulunuyor. "Fark yaratan kişi olduğunu sanıyordu. Tabii ki bu doğru değil."

"Madrid'e geldiğinde işler ters gitti. Orası harika bir takımdı. Ama bir de Xavi, Messi, Iniesta, Busquets'in olduğu FC Barcelona vardı. Onlardan asla galip gelemezdin. O zavallı adamın gözüne parmağını sokarak," diyor Kieft, 2014'te kanserin etkilerinden hayatını kaybeden Barcelona'nın eski teknik direktörü Tito Vilanova'ya atıfta bulunuyor. "Ve işte orada bir yerlerde işler ters gitti."

Mourinho geçmişte Chelsea, Manchester United, Tottenham Hotspur ve AS Roma gibi takımlarda da çalıştı. 63 yaşındaki teknik direktör, 2027 ortasına kadar Benfica ile sözleşmesi bulunuyor.