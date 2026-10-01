Wim Kieft ve Rafael van der Vaart, Quinten Timber’ın Yunanistan karşısındaki performansını eleştirdi. Orta saha oyuncusu perşembe akşamı Hollanda Milli Takımı’nda yeniden ilk 11’de başladı, ancak zorlu geçen ilk yarının ardından devre arasında oyundan alındı.

Timber, Selanik’te Hollanda Milli Takımı formasıyla ikinci kez ilk 11’de sahaya çıktı. Hollanda çok kötü bir ilk yarı oynadı ve soyunma odasına 2-0 geride girdi. Bunun ardından milli takım teknik direktörü Xavi, orta saha oyuncusu da dahil olmak üzere bazı isimleri orada bıraktı.

Maçın ardından orta saha oyuncusunun performansı NOS stüdyosunda değerlendirildi. Sunucu Sjoerd van Ramshorst, Kieft’e Timber hakkındaki görüşünü sorarken, eski golcü fazla şüpheye yer bırakmadı. “Çok telaşlı. Kalitelerini görüyorum ama her şey çok yoğun. İş hep kaotik bir hâl alıyor.”

Kieft’e göre sorun, Timber’ın teknik kapasitesinde değil. “Bunun futbol kalitesiyle ilgisi yok ama oyununda belli bir sakinlik ve sadelik eksik. Çoğu zaman çok fazlasını istiyor ve aslında çok fazlasını istemek ayıp değil.”

Van Ramshorst, Timber’ın oyununun bu bölümünü kolayca bırakıp bırakamayacağını sordu. Kieft, “Bundan biraz şüpheliyim, çünkü bunu birkaç yıldır onda görüyorum” dedi.

Daha önce Timber hakkında son derece olumlu konuşan Van der Vaart da orta saha oyuncusunun şu anda farklı roller arasında kaldığını görüyor. “Feyenoord’da oynadığı dönemde ona hep büyük hayrandım ama tek bir şeye odaklanması gerekiyor. Eğer bir nevi 10 numara ya da 8 numara olmak istiyorsa, belki de bunun için tam olarak yeterince iyi değil.”

Van der Vaart’a göre bu nedenle Timber’ın önünde net bir tercih var. “Açıkça şunu söylemek: ‘Ben bir ön libero oynarım’, belki de kendini bunun için fazla iyi görüyor. Biraz arada kalıyor. Bir oyuncu olarak artık bir tercih yapman gerekiyor.”

Van der Vaart’ın Timber’a net bir tavsiyesi var: “Bence en iyi tercih şu: ben gidip o topu kapacağım ve onu gerçekten o pası verebilen çocuklara teslim edeceğim. O zaman gerçekten harika bir oyuncuya dönüşebilir.”