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Wim Kieft ve Imke Courtois, pazar akşamı Studio Sport Eredivisie'de Feyenoord ile Ajax arasındaki derbinin (1-1) seviyesini eleştirdi. Rotterdam ekibi, De Kuip'te uzun süre oyunun kontrolünü elinde tuttu ancak Amsterdam ekibini yenemedi. Kieft, maçın ardından Giovanni van Bronckhorst'un değerlendirmesine hiç katılmadı ve derbinin öne çıkan iki oyuncusunu da sert biçimde eleştirdi.

Ajax, De Kuip'te henüz dördüncü dakikada Julian Brandt'ın güzel golüyle öne geçti. Ancak Brandt, kısa süre sonra hatalı pasıyla Luciano Valente'nin beraberlik golüne zemin hazırladı. Feyenoord daha sonra oyunun kontrolünü giderek ele geçirse de üstünlüğünü galibiyete çeviremedi.

Courtois analizine, “Maça bakarsanız ilk iki dakika istisnaydı. Onun dışında Feyenoord gerçekten kontrolü elinde tuttu ve yüksek tempoyla oynadı” sözleriyle başladı. “Öte yandan bu tempo ve baskıyla çok az şey başarabildiler. Çok az gol fırsatı yaratabildiler. Ferri de öne çıktı ama olumsuz anlamda.”

Hakem Allard Lindhout'un, Lucas Rosa'nın Charles Vanhoutte'ye hafifçe temas etmesinin ardından Feyenoord lehine penaltı kararı vermesi de gündeme geldi. Courtois, “Bence hakem düdüğü çalmasa VAR da müdahale etmezdi. Pozisyon fazlasıyla yoruma açık” dedi. Kieft de penaltı kararını ağır buldu.

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Ardından NOS stüdyosunda, kaptan Valente'nin penaltıyı kullanmakta ısrar edip etmemesi gerektiği tartışıldı. Kieft, “Elbette bir forvet, kötü oynadığı bir maçta penaltıdan atacağı golle durumu düzeltebilir” dedi. “Kaptan olsam, Valente'nin yerinde olsam ve zaten gol atmış olsam, ‘Sen biraz bekle’ derdim.”

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Courtois, meslektaşının sözlerine katıldı ancak Ferri penaltıyı gole çevirseydi bu tartışmanın muhtemelen yaşanmayacağının da farkındaydı. “Ben yine de penaltıyı kullanmakta ısrar ederdim. Her şey sonuca bağlı, değil mi? Penaltıyı kaçırdı, bu yüzden bu tartışmayı yapıyoruz.”

Belçikalı yorumcu, Ajax savunmacısı Owen Wijndal tarafından çok iyi durdurulan Anis Hadj Moussa'nın beklentilerin altında kalan performansına da değindi. “Onu takım hâlinde durdurmaya çalıştılar. Wijndal çok sık destek aldı. Tek bir anlık parıltının belirleyici olabileceğini biliyorsunuz ama maç boyunca bunu görmedik.”

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Buna rağmen Van Bronckhorst, derbinin ardından üst üste sekiz maçtır kazanamayan Feyenoord'un sergilediği oyundan memnun olduğunu söyledi. “Oynama biçimimiz ve maçı kazanmak için elimizden geleni yapmamız iyi. Sonuçta elbette sonuç almamız gerekiyor, çünkü en önemli şey bu.”

Kieft, Feyenoord teknik direktörünün analizine pek anlam veremedi. “Feyenoord'un teknik direktörünü dinliyorum ama ona hiç katılmıyorum. Bence kesinlikle iyi oynamadılar, Ajax'ın da iyi oynadığını düşünmüyorum.” Kieft'e göre Amsterdam ekibi, ilk bölümde esas olarak Feyenoord geri çekildiği için tehlike yarattı. “Ajax'a karşı hiç geri çekilmenize gerek yok, çünkü arkaya koşu yapan oyuncuları yok.”

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Özellikle Ferri ile Ajax forveti Tolu Arokodare'nin performansı Kieft'i hayrete düşürdü. “Seviyenin çok altında. Bu, Hollanda ligi ve elbette üzerlerinde büyük baskı var. Ama bu forvetlerin topu ayaklarından açıldığı ve neredeyse hiç top tutamadıkları için paslarda bir dayanak noktası olamadıklarını görüyorsunuz...”

Kieft sözlerini şöyle sürdürdü: “Tolu, boyu sayesinde ceza sahası içinde gayet iyi bir forvet. Ama oraya ulaşamadığınızda çok fazla eksiği olduğunu açıkça görüyorsunuz.”