Wim Kieft, Ricardo Pepi’den hiç etkilenmiş değil. Eski golcü, PSV’nin pazar günü deplasmanda FC Utrecht’i 1-6 gibi farklı bir skorla yendiğini gördü, ancak Amerikalı forvetin neredeyse hiç kayda değer bir rol oynamadığını düşündü. Kieft, pazartesi akşamı Rondo programında, Ziggo Sport ekranlarında, “Pepi hayal kırıklığı yaratıyor. Evet, gerçekten büyük hayal kırıklığı yaratıyor” sonucuna vardı.

PSV, Galgenwaard’da ilk etapta zorlandı; Artem Stepanov, FC Utrecht’i maçın başlarında öne geçirdi. Ardından Eindhoven ekibi kontrolü tamamen eline aldı ve Ruben van Bommel ile Guus Til’in golleriyle devre arasından önce geri düşülen durum 1-2’lik üstünlüğe çevrildi.

Aradan sonra son şampiyon, teknik direktör Anthony Correia’nın takımına karşı farkı iyice açtı. Mauro Júnior, Sven Mijnans, Til ve Sergiño Dest, tabelanın sonunda PSV’nin altı golünde durmasını sağladı, ancak Pepi bu güç farkından yararlanamadı.

Özellikle santrforun performansı Kieft’in beklentisinin altında kaldı. Eski yıldız golcü, “Sanırım ilk yarıda üç kez topla buluştu. Oyuna katılmamanı anlayabilirim, çünkü kalitesinin de orada olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Kieft eleştirel şekilde, “Ama eskiden kale önünde hep çok keskindi. Şimdi her şey biraz eksik kalıyor” diye devam etti. Bu nedenle yorumcu, Pepi’nin şu anda daha önce Eindhoven’da gösterdiği seviyeye neden ulaşamadığını anlamakta zorlanıyor.

Kieft, Amerikalının çok farklı bir versiyonunu da gördüğünü belirtti. Eski milli oyuncu, “Pepi’ye ne olduğunu bilmiyorum. Elbette çok sakatlık yaşadı ama özellikle Luuk de Jong için çok iyi bir yedek olduğunu düşünüyordum” diye hatırladı.

Kieft’e göre Pepi, hatta bir dönem De Jong’un önünde tercih edilip edilmemesinin ciddi şekilde tartışılabileceği bir süreç de yaşadı. Kieft, “Bir noktada şunu düşündüm: belki de onu oynatmak gerekir. Sonra sakatlandı. Ben de bilmiyorum” dedi.