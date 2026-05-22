Rob Jansen, KieftJansenEgmondGijp adlı podcast'te Brian Brobbey'den övgüyle bahsediyor. Wim Kieft, Sunderland'ın forvetinin Hollanda milli takımına özel nitelikler kattığı konusunda hemfikir, ancak Dünya Kupası öncesinde bir eksikliğe de dikkat çekiyor.

"Ben her zaman Brobbey'in hayranı oldum. Ama bu kadar da özel bir şey değil, değil mi?", diyor Kieft, eski Ajax oyuncusu etrafındaki coşkuyu tam olarak anlamıyor. "Hollanda basını şu anda 'Brobbey harika, şu, bu' diye yazıyor. Sunderland için beş ya da altı gol attı." Brobbey, bu sezon İngiliz kulübü için tüm turnuvalarda toplam sekiz gol attı.

Jansen, Kieft'in forvet oyuncusuna yönelik sert eleştirilerine katılmıyor. "Brobbey'de bir şey var. Ve bu, Hollanda milli takımı için önemli. O, devasa bir güçle bir şeyler katıyor. Dünya Kupası gibi zorlu bir turnuvada bu çocuk, milli takım için gerçekten değerli olacak."

"En iyi forvet mi? Hollanda milli takımında o kadar çok forvetimiz yok. Ama forvette gerçekten büyük bir güç var," diye ekliyor tanınmış menajer, Oranje'de 10 kez milli olan Brobbey hakkındaki analizine.

"Bu, Brobbey'in çok büyük bir özelliği. Hollanda liginde de bu özelliği ile öne çıkıyordu," diyerek Kieft, Brobbey'in fiziksel niteliklere sahip olduğunu kabul ediyor. "Ama Depay da aynı derecede güçlü. Ancak Depay'da Brobbey'de olmayan bireysel hareket kabiliyeti var."

Öte yandan Kieft, formda olmayan Memphis konusunda endişeli. "Dünya Kupası üç hafta sonra başlıyor. Ve son milli maçtan bu yana hiçbir maç oynamadın. Bu da bir sorun. Her zaman, onu kadroya alıp almayacağına dair değerlendirmeler yaparsın."

Milli takım teknik direktörü Ronald Koeman, 27 Mayıs'ta kesin Dünya Kupası kadrosunu açıklayacak. Memphis o zaman, Hollanda milli takım formasıyla bir kez daha finallere hazırlanıp hazırlanmayacağını öğrenecek.