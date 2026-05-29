Memphis Depay'ın Corinthians'ta 45 dakika forma giymiş olması, KieftJansenEgmondGijp analistlerine pek bir şey ifade etmiyor. Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala varılan sonuç, Donyell Malen'in bu Hollanda milli takımı için ideal forvet olduğu yönünde.

"Malen şu anda çok formda. Bunun bir anlamı yok," diyen René van der Gijp, Memphis'in Dünya Kupası'nda forvet olarak başlaması gerektiğini düşünmüyor. "Malen ile başlamak gerekiyor," diyen Kieft, masadaki arkadaşına tamamen katılıyor.

"O zaman Ronald Koeman, Memphis'i de motive eder. Çünkü o da şöyle düşünür: Gazı köklemeliyim. Eğer yapabiliyorsa tabii. Koeman'ın böyle başlayacağını düşünüyorum, tahminim bu," diyor Kieft ve 14 Haziran'da Japonya ile oynanacak grup maçıyla başlayacak Dünya Kupası'nda Malen'in tercih edileceğini öngörüyor.

"Ve Malen iyi performans gösterirse, Memphis artık forma giyemeyecek. Ama belki de şu mesajı alır: Artık bir tane var, o da en az onun kadar iyi," diyor Kieft, formun geçmişteki sonuç ve performanslardan daha önemli olduğunu düşünüyor.

"Malen elbette kendini kanıtlamalı. Çünkü bence hepimiz çok iyimseriz. Ama bence bu gayet iyi sonuç verebilir," diyor Kieft, AS Roma'da sezonun ikinci yarısında büyük bir etki yaratan forvet hakkında olumlu konuşuyor.

Van der Gijp, Koeman'ın nihai Dünya Kupası kadrosundaki seçimlerini anlıyor. "Kees Smit ve Mats Wieffer. Boş ver gitsin. Mesele hiç de bu değil. Ve Wout Weghorst, bırakın maçın bitimine iki dakika kala oyuna girsin. Boş ver gitsin."

Kieft, Weghorst'un kırıcı olarak kadroya alındığını anlıyor. "Tabii ki onu da alırsın. Yani bu anlaşılabilir bir durum."