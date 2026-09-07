Wim Kieft ve René van der Gijp, KieftJansenEgmondGijp programında Ruben van Bommel'in Aaron Bouwman'a yaptığı sert müdahalenin ardından Ajax - PSV maçında çıkan gerginliğe gülüyor. Analistleri özellikle Davy Klaassen'ın tavırları kahkahaya boğuyor.

Van Bommel sarı kartla kurtulmuş gibi göründü, çünkü Bouwman birkaç hafta sahalardan uzak kalacak. PSV forvetinin faulünün hemen ardından ve birkaç dakika sonra da Ajax cephesinde büyük öfke vardı.

Hakem Sander van der Eijk, Amsterdam'daki dev maçın ikinci yarısında birçok sarı kart gösterdi. 54. dakikada oyundan alınan Klaassen, çıkan gerginlikteki rolü nedeniyle sarı kart gördü. Ivan Perisic, Steven Berghuis ve Lutsharel Geertruida da sarı kart gören isimler arasındaydı.

"Van Bommel'in o faulünden sonra Ajaxlı tüm oyuncular sahaya dalıyor. Klaassen da buna tamamen eşlik ediyor. Ama o hayatında bir sineği bile incitmemiştir. Çok tatlı bir çocuk. Ama biraz Arjantinli bir mizaç gibiydi" diyen Kieft, Ajax'ın genelde sakin kaptanına gülüyor.

Van der Gijp de Klaassen'la bir miktar dalga geçiyor. "Beni tutun! Beni tutun!" diyen Dordrechtli analist, Ajax kaptanının davranışlarını alaycı bir tonla tarif ediyor.

PSV, deplasmanda Ajax'ı sonunda 1-3 mağlup etti. Bir hafta önce de FC Utrecht farklı geçilmiş ve 1-6 yenilmişti. Buna rağmen Kieft'e göre Eindhoven ekibini şimdiden şampiyon ilan etmek için henüz erken.

"PSV daha şampiyon değil ama iyi oynuyor. Ben en azından çok keyif aldım. Maç, bu kadar kötü olduğu için de güzeldi. O zaman çok gol oluyor. Ajax da fena değildi" ifadelerini kullandı Kieft.