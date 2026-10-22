Wim Kieft, perşembe akşamı Ajax ile Atalanta arasındaki Konferans Ligi maçının devre arasında Marcos Leonardo'yu sert sözlerle eleştirdi. Geçen yaz Al-Hilal'den 20 milyon avronun biraz altında bir bedelle transfer edilen Brezilyalı forvet, eski millî futbolcuyu hiç etkilemedi. Kieft, Ziggo Sport'ta "Sanki sırtında bir çuval patates taşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ajax, Johan Cruyff Arena'da İtalyan ekibine karşı belirgin bir üstünlük kurmasına rağmen soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti. Amsterdam ekibi birkaç pozisyon yarattı ancak kaleci Marco Carnesecchi'yi geçemedi. Kieft'i özellikle hücumdaki derinlik eksikliği rahatsız etti ve eleştirilerini Marcos Leonardo'ya yöneltti.

Kieft, sert değerlendirmesine "Leonardo'yu çok dikkatli izledim ama sanki sırtında bir çuval patates taşıyor" sözleriyle başladı. "Yani çok zor koşuyor ve neredeyse hiç tehdit oluşturmuyor." Ajax ve PSV'nin de aralarında bulunduğu takımlarda forma giymiş eski forvet, Brezilyalı oyuncunun Atalanta kalesi önünde pek tehlike yaratamadığını gördü.

Marcos Leonardo, yarım saati biraz aşan bölümün ardından Ajax'ı öne geçirmek için çok iyi bir fırsat yakaladı. Lucas Rosa, vatandaşıyla topu buluşturdu ancak hücum oyuncusunun etkisiz şutu kalenin yaklaşık bir metre yanından dışarı çıktı. Kaçan fırsatın görüntüleri gösterilirken Kieft, "Bence bu topa da iyi vuramıyor" dedi.

Öte yandan yorumcu, Ajax'ın performansına ilişkin yalnızca olumsuz konuşmadı. Kieft, "Top sık sık onlardaydı. Atalanta'nın savunmadan hücuma iyi geçemediği anlarda oyun şaşırtıcı hâle geldi. O zaman hatlar arasında biraz pas yapabildiler" diye analiz etti. Julian Brandt ve Jorthy Mokio'nun da zaman zaman tehlike yarattığını belirten Kieft, "Üstünlük onlarda ve daha iyi takım onlar ama bu, çok sayıda net fırsata dönüşmüyor" dedi.

Ronald de Boer, Ajax'ın sahadaki oyununa daha olumlu baksa da Kieft'in eleştirilerine büyük ölçüde katıldı. Eski millî futbolcu, özellikle Davy Klaassen'in Lucas Rosa'nın çok fazla dikkat çekmesiyle oluşan boşluğu akıllıca kullandığını gördü. De Boer, "Aslında oyunları oldukça iyi görünüyor. Sanırım üç iyi fırsat yakaladılar. Bunlardan birini gole çevirmeleri gerekirdi; bence eksik kaldıkları nokta bu" dedi.

De Boer da hücumdaki hız eksikliğini sorguladı. "Wim'in dediği gibi, örneğin Leonardo'yu savunma arkasına kaçırabilmeniz gerekir. O da en hızlı oyunculardan biri değil" diye konuştu. De Boer'a göre Ajax bunun dışında oldukça iyi bir maç oynadı ancak Atalanta'nın savunmadan hücuma geçişlerdeki hızına karşı uyarıda bulundu.