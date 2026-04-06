Kieft, Ajax'ın forveti Wout Weghorst'un öfkesini anlıyor ve bunun nedenini hemen açıklıyor

Wim Kieft, Ajax - FC Twente (1-2) maçında Wout Weghorst'un öfkesini gayet iyi anlıyor. Forvet, Don-Angelo Konadu'nun yerine oyuna girmesiyle erken bir şekilde kenara alındı. Weghorst beraberlik golünü attı, ancak bu kendi sahasında olumlu bir sonuç elde etmek için yeterli olmadı.

Weghorst, oyundan çıkarken sahayı terk etmek zorunda kalmasına açıkça sinirlenmişti. Saha kenarına geldiğinde, geçici teknik direktör Óscar García'nın elini sıkmayı reddetti.

Maçın ardından muhabir Cristian Willaert, ESPN için Weghorst ile röportaj yapmak istedi, ancak Hollanda milli takım oyuncusu bunu reddetti. Steven Berghuis ise röportaj verdi ve Ajax'ın Twente karşısında yeterince iyi oynamadığını, Twente'nin ikinci yarıda Johan Cruijff ArenA'da daha iyi olduğunu vurguladı.

René van der Gijp, Pazartesi günü KieftJansenEgmondGijp'te Weghorst hakkında konuşmaya başlıyor. "Sterling'in artık topa dokunmadığını ve Wout'un biraz kafasının karışık olduğunu her seferinde söyleyebilirsiniz, ama bunu zaten biliyorsunuz. Artık buna şaşırmıyorum. Wim'in bir zamanlar söylediği gibi: o çocuk pek de aklı başında değil. Orada oturup ona bakıyorsunuz. Bence yaptığı her şey gayet normal."

"Weghorst'un neden kızdığını anlıyorum," diyerek Kieft, Ajax'ın forvetini savunuyor. "Kimin yerine oyuna giriyor? Üç sezonda dört gol atmış bir genç oyuncu için. Dolberg yedek kulübesinde. Peki neden, beş dakika oyuna girmek için mi? Yoksa yarım saat de oyuna girebilir mi? Yani bunu anlıyorum."

33 yaşındaki Weghorst'un Ajax ile bu yıl 30 Haziran'a kadar sözleşmesi var. Tecrübeli oyuncunun bu sezonun ardından Amsterdam'dan ayrılacağı görülüyor. Weghorst'un kariyerinin sonbaharında FC Twente, olası bir sonraki durağı olarak görünüyor.

Weghorst, geçen cumartesi oynadığı maçın ardından Ajax formasıyla 59 maça çıkmış oldu. Bu maçlarda 19 gol attı ve toplamda 4 kez asist yaptı.