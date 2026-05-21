Wim Kieft, Perşembe günü yayınlanan KieftJansenEgmondGijp programında Kasper Dolberg hakkında oldukça sert bir değerlendirmede bulundu. Amsterdam kulübünde forma giymiş bir geçmişi olan Haarlemli yorumcu, Danimarkalı forvetin hiçbir zaman en üst seviyeye ulaşacağını düşünmüyor.

Sunucu Michel van Egmond, Perşembe günkü podcast'te Kieft'in Dolberg'in hayranı olduğunu belirtti. Her halükarda, Danimarkalı forvetin niteliklerini takdir eden biri. Hemen ardından FC Midtjylland'ın Ajax oyuncusu için ciddi bir teklifte bulunduğunu da ekledi.

"Gerçekten mi? O henüz o kadar da yaşlı değil ki? 28 ya da 29 yaşında," diye yanıtlıyor Kieft, şaşkınlığını gizleyemeden. "O zaman birkaç yıl daha oynayabilir."

Eski Ajax forveti, ardından 2029 ortasına kadar Amsterdam'da kontratı bulunan Dolberg hakkında bir analiz yapmaya başlıyor. "Onda o istikrar yok, oysa çok iyi futbol oynayabiliyor. Lammers'ın o çocuğu da çok iyi futbol oynuyor. Ama son vuruşu yapamıyorlar."

Kieft, Dolberg'in gelişiminde bir adım daha atmasını da beklemiyor. "Hayır, elbette hayır. Dolberg bunu her hafta yapabilseydi, Hollanda'da 30 gol atmış olurdu."

"Bunu ona bile suçlayamazsınız. Bu sadece onun kişiliğidir. Biz düşünüyoruz ki: ne kadar zayıf bir performans. Ama evet, eğer bunu kendinizde uyandıramıyorsanız," diye eleştirel Kieft, çok aranan Dolberg hakkındaki tartışmanın sonunda iç çekerek ekliyor.

Dolberg (28), 2016 ile 2019 yılları arasında Ajax'ta forma giydi. OGC Nice, Sevilla, TSG Hoffenheim ve Anderlecht'teki maceralarının ardından forvet geçen yıl Johan Cruijff ArenA'ya geri döndü. Ajax, o dönemde Dolberg için 10 milyon euro ödedi ve oyuncu dört yıllık sözleşme imzaladı.