Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkan Adayı Tekin Birinci: İlk hedef dünyaya açılmak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun yeni başkanın seçileceği seçimlere adaylığını açıklayan Birinci, hedeflerini anlattı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nda önmüzdeki günlerde yapılacak seçimin heyecanı yaşanıyor.

Başkan adaylarından Tekin Birinci projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Tekin Birinci neler söyledi?

KKTC'de yayın yapan BRT' ye konuşan Birinci, hedeflerinin KKTC futbolunu dünyaya açmak olduğunu ifade etti.

"Aday olmamdaki esas sebep, futbol dünyasındaki uluslararası ilişkilerimin üst düzey olmasıdır. İlk hedeflerim arasında bir buçuk yıl içerisinde yapılacak olan Avrupa Kupaları, Arap Kupası ve Dünya Kupası'ndan faydalanabilmek yer alıyor.

"Bu sürecin ülke futbolu için önemli olma sebebi, destekçimiz Türkiye'nin bu kupalarda yer alması. Eğer başkan seçilirsem devlet desteğini alarak lobi faaliyetlerine başlamak istiyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu ile ilişkiler

Birinci, Türkiye Futbol Federasyonu ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye ile temasa geçilmesi gerekiyor. Futbolumuzu tüm Türkiye'de pazarlamamız ve satmamız gerekir.

"Dünyanın çeşitli yerlerinde kilit isimler belirleyerek Kıbrıs Türk futbolu için bağlantılar kurmayı düşünüyorum."

Tekin Birinci kimdir?

11 Ocak 1983 tarihinde Lefkoşa'da dünyaya gelen Tekin Birinci, 2000 ile 2004 yılları arasında ABD'de İşletme ve Ortadoğu Polotikaları üzerine üniversite eğitimi aldı.

2008 yılından beri lisanslı futbolcu temsilciği yapan Birinci, birçok ülkede transferlere imza attı.

Tekin Birinci ayrıca iki kez de Gençlik Gücü Kulübü'nün başkanlık görevini yürüttü.