Cristiano Ronaldo ile Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus arasında aniden patlak veren kriz, "X" platformunda Suudi futbol taraftarları arasında geniş yankı uyandırdı; özellikle iki ismin Al Nassr kulübündeki dönemlerinde kurdukları güçlü ilişki göz önüne alındığında.

Ronaldo, son günlerde Jesus ile karşı karşıya geldi. Portekizli teknik direktörün, uzun süre ısınma hareketleri yapmasına rağmen onu Norveç karşısında oyuna almama kararı bu gerilimi tetikledi. Krizi alevlendiren ise yaşlı teknik direktörün, "Dövün" oyuncunun kendi felsefesini ya da planını değiştirmeyeceğini vurguladığı açıklamaları oldu. Böylece Suudi Al Nassr'ın yıldızı kampı terk edip Madrid'e gitmeye karar verdi.

Taraftar yorumları ikiye ayrıldı: Bir kısmı Ronaldo'nun milli takım kampını terk etmesini eleştirerek, oyuncunun tecrübesinin ve kaptan olarak konumunun teknik direktörün kararına saygı göstermesini gerektirdiğini savundu; bir kısmı ise Jorge Jesus ile aralarındaki güçlü ilişkinin kısa bir süre içinde bir anlaşmazlığa dönüşmesine şaşkınlığını dile getirdi.

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Bir taraftar şunları yazdı: "Açıkçası Cristiano'yu seviyorum, ama yaşının ilerlediğini kabullenmen ve teknik direktörün kararına saygı göstermen gerekiyordu. Seninle konuşmuş olsa bile, belki seni sonradan sahaya sürerdi; ama maçın koşulları nedeniyle seni oyuna almamaya karar vermiş olabilir. Bir kaptan gibi davranman gerekirdi, sorun çıkarıp tek başına ayrılmak yerine. Açıkçası bu davranış belli bir kibri yansıtıyor."













Suudi taraftarlar, Ronaldo ile Jorge Jesus'un Al Nassr'daki dönemlerinde kurdukları ilişkiyi hatırlatarak, Portekizli yıldızın teknik direktörün takımda kalmasının en önde gelen destekçilerinden biri olduğunu ve bunun mevcut krizi kendileri için şaşırtıcı kıldığını belirtti.

Bir başka taraftar ise şöyle dedi: "Jorge Jesus ile Cristiano arasında olanları anlayamıyorum. Al Nassr'da Jesus'un takımı çalıştırmaya gelmesi için mücadele eden ve kalmasını savunan kişi Cristiano'ydu; Portekiz Milli Takımı'nda da Jesus'un teknik direktör olarak atanması fikrinin destekçilerinden biriydi."

Bir taraftar şunu açıkladı: "Al Nassr'daki ilişkileri o kadar güçlüydü ki en zor krizlerde bile birbirlerinin yanında durdular. Peki Jesus'un Portekiz ile ilk iki maçının ardından ilişkileri nasıl bir anlaşmazlıkla bitiyor? Bu beklenmedik bir şok."

Krizle ilgili taraftar tepkileri "X" platformunda devam etti; ikilinin Al Nassr'daki önceki deneyimlerinde güçlü bir profesyonel ilişkiyle bağlı olmasının ardından, Ronaldo ile Jorge Jesus arasındaki ilişkinin bu kadar hızlı dönüşmesi karşısında bir şaşkınlık hali hâkimdi.