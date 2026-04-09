"Kibirli ve başarısız"... Cidde Federasyonu Başkanı'na yönelik şok edici eleştiriler

Cidde İttihad Kulübü Başkanı Fahd Sindi'ye yönelik saldırı ve eleştiriler, takımın bu sezonki sonuçlarındaki düşüşün devam etmesi nedeniyle sürüyor. Bunların en sonuncusu, Suudi Roshen Ligi'nin 29. haftasında Neom'a karşı 3-4'lük skorla alınan heyecan verici mağlubiyetti.

Bu sonuç, İttihad taraftarları arasında yeni bir öfke dalgası yarattı. Taraftarlar, özellikle sezonun kritik aşamalarında performansın dalgalanması ve sonuçların kötüye gitmesi nedeniyle, takımda yaşananlardan yönetimi sorumlu tuttu.

Medya mensubu Muhammed El-Bakiri, "Al-Arabiya FM" programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Daha önce Fahd Sindi başkanlığındaki Al-Ittihad yönetimi önünde bir basın toplantısına katılmıştım. O, sosyal medyada gösterdiği cesarete sahip değil."

Sözlerine şöyle devam etti: "Kendime, bu nasıl aynı kişi olabilir diye sordum. Onu pek çok soruyla sıkıştırmaya çalıştım, o kadar ki rahatsız oldu ve bana sözü başkalarına bırakmamı istedi."

Ayrıca okuyun... Büyük sürpriz... Ivan Tony bir yıl süreyle men edilme tehlikesiyle karşı karşıya!

Ve şöyle devam etti: "Benim açımdan bu sezon Al-Ittihad'ın felaketlerinin başlıca sorumlusu odur, çünkü karar verme ya da herhangi bir konuyu ele alma yeteneği yoktur ve sonuç olarak tüm maçlarda feci bir başarısızlık yaşadı ve hiçbir şampiyonluk kazanamadan sezonu sıfırla bitirmeye çok yaklaştı."

Ve şöyle bitirdi: "Sindi son derece kibirli bir adam ve her şeyi anlayan tek kişinin kendisi olduğunu düşünüyor, ancak gerçek bunun tam tersi ve bunun kanıtı da kulübün geldiği durum; bedelini ise taraftarlar ödüyor."











