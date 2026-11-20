Bundesliga'da yenilgisiz yoluna devam eden Borussia Dortmund, şampiyonluk yarışını cumartesi günü son sıradaki Borussia Mönchengladbach deplasmanında sürdürecek. Rakibi ligin dibinde olsa da Niko Kovac, takımını kibirli davranmamaları konusunda uyardı. Dortmund, ilk 10 maçını yenilgisiz tamamlayarak tarihî bir başlangıca imza atmayı hedefliyor.

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Dortmund, son sıradaki rakibine karşı şampiyonluk yarışını sürdürecek

Borussia Dortmund, kasım ayındaki millî aranın ardından cumartesi günü Borussia Mönchengladbach deplasmanına çıkacak ve Bundesliga'daki yenilgisiz başlangıcını sürdürmeye çalışacak. Lider Bayern Münih ile aynı puanda ikinci sırada yer alan Niko Kovac'ın takımı, dokuz maçta yediği yalnızca yedi golle ligin en az gol yiyen ekibi.

Borussia-Park'ta alınacak olumlu bir sonuç, Dortmund'un kulüp tarihinde yalnızca üçüncü kez Bundesliga'daki ilk 10 maçını yenilgisiz tamamlamasını sağlayacak. Dortmund bunu daha önce 2002-03 ve 2018-19 sezonlarında başarmıştı. Ancak Kovac, takımının 29 günde oynayacağı sekiz maçlık zorlu takvime başlarken ilk andan itibaren hazır olması gerektiğinin farkında.

Kovac ilk dakikadan itibaren yüksek tempo ve kibirden uzak bir yaklaşım istiyor

Ekim ayındaki millî aranın ardından oynadığı ilk üç maçın hiçbirini kazanamayan Dortmund'da Kovac, oyuncularından maça hızlı başlamalarını ve ligde kalma mücadelesi veren Gladbach'a saygı göstermelerini istedi. Ayrıca hücum oyuncularından, Dortmund'un ligdeki son 10 golünün tamamını ikinci yarıda atmasıyla oluşan sıra dışı seriye son vermelerini istedi.

Kovac, "Maça alışmak için vakit kaybedemeyiz. Puan durumu, Bundesliga'daki hiçbir rakibimizi hafife almamıza veya maça kibirli bir tavırla çıkmamıza yol açmamalı. Bunu yapmayacağız! Puan durumu yalnızca şu anki tabloyu gösteriyor ve Gladbach son sırayı hak edecek kadar kötü değil" dedi.

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Şunları ekledi: "Her şeyi yalnızca oyunumuzla çözebileceğimizi düşünürsek sorun yaşarız. Kesinlikle karşılaşacağımız mücadeleyi kabul etmeliyiz. Erken öne geçerseniz oyun çok daha çabuk açılır."

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Blessin yönetimindeki Gladbach sürpriz peşinde

Gladbach, sezona üst üste altı mağlubiyetle başladıktan sonra 18. sırada yer alıyor. Ancak yeni teknik direktör Alexander Blessin, VfB Stuttgart ve SC Paderborn'a karşı oynanan son maçlardan dört puan çıkararak bir toparlanma başlattı. Üstelik Dortmund, Aşağı Ren bölgesine yaptığı son altı lig ziyaretinde yalnızca bir kez kazandı ve mayıs ayında burada 1-0 mağlup oldu.

Blessin, "Günümüzde olduğumuzda herkesi yenebiliriz. Dortmund'un Almanya'nın en iyi takımlarından biri olduğunun gayet farkındayız. Niko Kovac orada olağanüstü bir iş çıkarıyor. Güçleri, savunmada sağlam dururken kadrolarındaki oyuncuların bireysel kalitesinden de en iyi şekilde yararlanabilmelerinde yatıyor" dedi.

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İki takımda da son sağlık kontrolleri yapılacak

Serhou Guirassy, Waldemar Anton ve Carney Chukwuemeka kas sorunları nedeniyle millî arayı Dortmund'da geçirirken Samuele Inacio hafif bir sakatlıkla döndü. Bu nedenle Kovac, kadro seçiminde son kontrollerin sonucunu bekleyecek. Teknik direktör, bu oyuncuların hafta sonu forma giymesi konusunda "hiçbir ihtimalin dışlanmadığını" vurguladı.

Öte yandan Blessin, Standard Liege ile oynanan hazırlık maçının ardından kaleci Moritz Nicolas, Nicolas Kuhn ve Fritz Fleck'in yeniden kadro seçenekleri arasına dönmesinden memnun. Lukas Ullrich ise yeni yıla kadar forma giyemeyecek. İki teknik direktör de cumartesi günü Orta Avrupa saatiyle 15.30'da başlayacak maç öncesinde ilk 11'lerine son şeklini verecek.