İspanyol spor yorumcusu Roberto Gomez, Arjantinli Julian Alvarez'in transferi için Atletico Madrid ile yürütülen görüşmeleri ele alış biçimi nedeniyle Barcelona'ya ateş püskürdü; ayrıca Rodri'nin Katalan kulübüne transferinin ardından Real Madrid'i de eleştirdi.

Gomez, Marca Radyo üzerinden yayınlanan La Tribu programındaki katılımı sırasında, Rodri'nin Barcelona'nın yeni oyuncusu olarak tanıtılmasından çok etkilendiğini belirtti ve İspanyol orta saha oyuncusunun, Katalan kulübünü seçmeden önce Real Madrid yetkilileriyle daha önce görüşmeler yapıldığını açığa vurduğunu ifade etti.

Şunları ekledi: "Real Madrid'in Rodri'nin gitmesine izin vererek büyük bir hata yaptığını düşünüyorum, çünkü orta sahaya büyük bir katkı sağlayacaktı."

Gomez, Rodri'nin yeteneklerini övgüyle andı ve şunları söyledi: "O bir dünya şampiyonu ve harika bir oyuncu, hatta en iyisi. Onun seviyesini her zaman takdir ettik ve yeni döneminde kendisine her türlü başarıyı diliyorum."

Kibirli ve küstah

Julian Alvarez konusunda ise Gomez, Arjantinli forvetin kendi geleceğini kendisinin seçmeyi hak ettiğini vurguladı, ancak Barcelona'nın Atletico Madrid ile yürütülen görüşmeleri yönetme biçimine yüklendi.

Roberto Gomez, kendi anlatımına göre görüşmelerin yürütülüş biçiminden söz ederken eleştirinin dozunu artırdı. Şöyle dedi: "Barcelona, Atletico'nun arkasından ve son derece alçakça bir yöntemle (oyun oynadı)... Bu, futbolda kabul edilemez bir şey."

Gazeteci, suçlama oklarını doğrudan Barcelona'ya yöneltti ve davranışlarını "kibirli", "küstah" ve "tepeden bakan" olarak niteledi.

Buna karşılık, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in aynı konudaki tutumunu övdü ve şunu vurguladı: "Tüm bu süreçte yakışır şekilde davranan tek kişi Florentino Perez oldu." Anlatımına göre, "Real Madrid Başkanı önce Alvarez ile konuştu, ardından Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo ile iletişime geçti."

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