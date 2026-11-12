Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörü Zinedine Zidane ile Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappé arasındaki ilişkinin mahiyetine dair tartışmalar, özellikle oyuncunun İtalya maçı kadrosundan çıkarılmasının ardından sürüyor.

Reklam

Kylian Mbappé'nin, İtalya maçı öncesinde Fransa Milli Takımı'nın antrenmanlarına katılmaması yalnızca sıradan bir sağlık haberi değildi. Zira bu durum, Horozlar'ın kampında son derece hassas bir anda ortaya çıktı. Fransız basınında yer alan haberler, takım kaptanı ile teknik direktörü Zinedine Zidane arasındaki ilişkide, oyuncunun sahadaki mevkisi ve nasıl kullanıldığına dair anlaşmazlıklar ile soyunma odasındaki ideal olmayan ortam nedeniyle bir gerginlik bulunduğunu ortaya koymuştu.

Gerginliğin kökleri, Zidane'ın teknik heyetin başındaki ilk kampına kadar uzanıyor. Zidane, o dönemde Mbappé'yi sol kanatta oynatmaya karar verip hücum hattının merkezinde Ousmane Dembélé'ye güvenmişti. Bu karar, özellikle son dönemde net forvet mevkisinde oynamayı tercih eden Madridli yıldızın hücum düzeni içindeki konumunda bir değişiklik olarak yorumlanmıştı.

Zidane, UEFA Uluslar Ligi'ndeki İtalya ve Türkiye karşısındaki iki kritik mücadelede yıldız oyuncusunun hizmetlerinden yararlanmayı umarken, Mbappé'nin arka adale kasında bir sorun yaşadığına dair haberler geldi. Bu durum, oyuncunun İtalya maçında forma giymesini hesapların dışına çıkarırken, Türkiye maçına yetişme ihtimalini hâlâ canlı tutuyor.

Zidane ile Mbappé arasındaki ilişkiye dair tartışmalar artarken, iki taraf arasında bir gerginlik olduğuna işaret eden yeni bilgiler ortaya çıktı.

Reklam Reklam

"Mbappé kibirli bir yıldız gibi davrandı"

W9 kanalının televizyon programı sunucusu ve büyük bir Paris Saint-Germain taraftarı olan Cyril Hanouna şunları söyledi: "Kylian Mbappé, sakatlıkların çokluğu nedeniyle oynamak istemiyor gibi görünüyor. En iyi durumunda değil. İtalya maçını da pek umursamıyor, çünkü bu UEFA Uluslar Ligi kapsamında önemli olmayan bir maç."

Related Topics

Gelecek maçlar ITA UEFA Nations League A 14:45 FRA

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bütün bu sakatlıklar ve fiziksel olarak hazır olmaması nedeniyle oynamak istemiyor. Bunlar bende olan güvenilir bilgiler. Zinedine Zidane ona Didier Deschamps'ın olduğu kadar iyi davranmayacak."

Ve ekledi: "Kylian Mbappé kibirli bir yıldız gibi davrandı ve 'Evet, çok fazla sakatlık var, oynayacak mıyım bilmiyorum' dedi. Zinedine Zidane de ona şöyle cevap verdi: 'Peki, bildiğin gibi, oynamayacaksın, teşekkür ederim, yerinde kalacaksın.'"

Reklam

Hanouna, "Tout beau, tout neuf" adlı programında şöyle devam etti: "Bildiğiniz gibi Mbappé bu sözleri inkâr edecek, ama benim iç bilgilerim var. Size bunu söylüyorum sevgili dostlarım. Didier Deschamps ile bazı sürtüşmeler olmuştu, fakat o bunları biraz görmezden geldi, Zidane ise taviz vermiyor. Mbappé ile Fransa Milli Takımı arasındaki işlerin son derece gergin olduğunu bilmelisiniz; ne takım arkadaşlarıyla ne de Zidane ile anlaşabiliyor."

Ve şunu ekledi: "Sana söylüyorum, aferin Zinedine Zidane, cesaretin var. Takımdan ayrılmayacak; Zidane ona şöyle dedi: 'Bu maçta oynamayacaksın, ama iyi davranırsan pazar günü oynayacaksın.'"

Reklam

Fransa'nın tur atlama şansı

Fransa Milli Takımı, yarın akşam Milano şehrinde oynanması planlanan İtalya maçına birden fazla hedefle çıkıyor. Zira beklenen bu zirvenin önemi yalnızca UEFA Uluslar Ligi A Grubu'nun lider ekipleri arasındaki mücadeleyle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda çeyrek finale yükselmeyi kesinleştirmeye ve son hafta öncesinde grup aşamasını zirvede tamamlama şansına kadar uzanıyor.

Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa Milli Takımı, grup hesaplarında net bir avantaja sahip; dört maçtan 10 puan toplarken, İtalya'nın 7, Belçika'nın 6 puanı bulunuyor. Türkiye Milli Takımı ise puansız olarak sıralamanın en altında yer alıyor.

Reklam

Fransa ile İtalya arasındaki ilk maç 1-1 berabere sona ermişti. Bu maçta Lucas Da Cunha'nın yaptığı bir hata İtalya'nın beraberlik golüne neden olmuştu. Ancak Fransa Milli Takımı, perşembe günkü karşılaşmaya zirveyi kesinleştirmeyi düşünmeden önce çeyrek finale geçişini güvence altına almayı hedefleyerek çıkıyor.

Fransa Milli Takımı'nın kaderi kendi elinde; Fransız RMC ağının haberine göre, grubu ilk iki sıra içinde tamamlamayı ve böylece UEFA Uluslar Ligi çeyrek finaline yükselmeyi garantilemesi için İtalya karşısında beraberlik yeterli olacak ve son hafta sonucunu beklemesine gerek kalmayacak.

Reklam

Bu durum, İtalya ile Belçika'nın ikinci bilet için doğrudan rekabetinin gölgesinde gerçekleşiyor; iki milli takım önümüzdeki pazar günü Brüksel'de karşılaşacak. Bu da Fransa'nın San Siro sahasından bir puan almasını, tur atlamayla ilgili karmaşık hesapların içine girmekten kaçınması için yeterli kılıyor.