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Bayern Münih, son haftalarda JJ Gabriel'i transfer etmekle ciddi biçimde ilişkilendirildi. Ancak genç oyuncuyu büyük olasılıkla Real Madrid kadrosuna katacak. Görünürdeki tavırları ve şüpheli menajer çevresiyle oraya da gayet iyi uyuyor. Yorum.

Duden sözlüğünde, birinin önünden geçip giden kadeh metaforuna bakıldığında edebî tanım açık: "Yaklaşan ağır bir kader, bir acı ya da nahoş bir görev savuşturulabildi." Büyük umutlar bağlanan 16 yaşındaki süper yetenek JJ Gabriel konusunda Bayern Münih'in durumu da tam olarak böyle değerlendirilebilir.

Çünkü tüm potansiyeline ve görünüşe göre hayranlık uyandıran futbolculuk özelliklerine rağmen Gabriel, kulüp için ciddi bir yüke ve huzursuzluk kaynağına dönüşebilirdi. Uli Hoeneß'in Lennart Karl hakkındaki çokça ve yakışıksız biçimde tartışılan sözleri düşünülürse, JJ Gabriel'in çevresiyle birlikte Hoeneß üzerinde nasıl bir etki bırakacağını hayal etmek bile güç. Kulübün duayen ismi, Karl'da son dönemde "genç oyuncuların ihtiyaç duyduğu tevazuyu" göremediğini söylemiş ve bu yüzden onunla ciddi bir konuşma yapmak istemişti.

Onursal başkan, genç oyuncunun ve çevresinin davranışlarını biraz daha yakından incelemiş olsaydı, muhtemelen gündeme gelen bir transfere bizzat müdahale ederdi.

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JJ Gabriel, Manchester United'da neden "şok" yarattı?

Gerçekten de Almanya'nın rekor şampiyonu, Gabriel'in Manchester United'dan ayrılmak için ısrarcı olduğu ve Red Devils cephesinde "neredeyse benzeri görülmemiş" bir hamleyle "şok" yarattığı dönemde transfer yarışına oldukça kararlı biçimde girmiş olmalı .

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11 yaşından beri formasını giydiği ve son olarak U18 takımında 23 maçta 23 golle parladığı kulüpten kaydının silinmesini istedi. Amacı, henüz kışın daha büyük bir kulübe gidebilmekti. Üstelik burada Fulham, Racing Santander ya da Mainz 05'ten değil, Manchester United'dan söz ediyoruz. Kabul, son yıllarda büyük düşüş yaşayan bir dev ; ama Avrupa futbolunda kâğıt üzerinde hâlâ en önemli adreslerden biri.

Bir de henüz profesyonel düzeyde tek bir resmî maça çıkmamış 16 yaşındaki bir yetenekten söz ediyoruz. Yalnızca bu bile Hoeneß'in onun karakterini ve Bayern'e uygunluğunu sorgulaması için anlaşılır biçimde yeterli olurdu.

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Joseph Junior Andreou Gabriel'in, yani tam adıyla JJ Gabriel'in bu tutumu, onda açıkça görülen kibrin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu hafta Instagram hesabında yayımladığı özenle hazırlanmış veda videosu da çok şey anlatıyor ve yer yer alay konusu oldu. Yorumlarda kendisinden "yeni Garnacho" diye söz edildi, ona "Real Madrid'de yedek kulübesini ısıtırken bol şans" dilendi.

Bayern Münih, JJ Gabriel'in şüpheli menajerlerini zaten tanıyor

Benzer yorumlar, kısa süre önce yeni menajerlik ajansı tarafından yayımlanan ve son derece rahatsız edici olan Instagram videosunun altında da görüldü. Bu ajans, Bayern Münih için yabancı değil. Kulüp, geçen yaz transfer döneminin son gününde EPIC Sports ve ajansın sıra dışı kurucusu ve patronu Ali Barat ile Nicolas Jackson için pahalı bir son dakika kiralama anlaşması yapmıştı.

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Ardından tuhaf bir basın açıklaması geldi ; Barat bu anlaşmadan ötürü kendini öve öve bitiremedi. Üçüncü bir omzu olsaydı, muhtemelen sözleriyle onu da sıvazlardı. "Ali Barat oyunu yeniden tanımladı" başlığını taşıyan açıklamada, Bayern Münih'in muhtemelen kendisinin asla yayımlamayacağı Jackson anlaşmasına ilişkin çarpıcı ayrıntılar da vardı.

EPIC aynı zamanda, Noah Atubolu'nun aylar önce anlaşmazlık yaşayarak kamuoyunun gözü önünde yollarını ayırdığı ajans . Barat ve aralarında özellikle Marcello Brillmann'ın adının geçtiği çalışanları, somut ve uygun bir talip bulamamışken yanlış vaatler ve transfer senaryolarıyla kaleciyi SC Freiburg'dan ayrılmaya yöneltti. Freiburg'da tribünde bir yıl geçirme ihtimali ortaya çıkınca Atubolu için bardağı taşıran son damla da bu oldu. Oyuncu duruma müdahale ederek Sport-Club ile sözleşmesini uzattı; SC ise Eintracht Frankfurt ile sonrasında zorunlu satın alma şartı içeren bir kiralama anlaşmasına vardı.

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Real Madrid, 16 yaşındaki süper yetenekler için huzurlu bir liman değil

Bu şüpheli ajans artık Gabriel'in büyük hedeflerini de temsil edecek. EPIC, 16 yaşındaki oyuncuyla anlaşmasını birkaç gün önce şu sözlerle duyurdu: "Tarih beklemez, büyüklük de beklemez. Olağanüstü bir yetenek. Sonsuz imkânlar!" Hiç kuşku yok, iki taraf birbirini arayıp bulmuş.

Gabriel için Real Madrid'in A takımındaki imkânların gerçekte ne kadar sonsuz olduğu görülecek. Belki de 16 yaşındaki oyuncu önce Martin Ödegaard'a, Reinier'e, "Hollandalı Guti" Mink Peeters'a ya da Samuel Eto'o'ya danışmalı.

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Şüpheli menajer çevresi, görünüşe göre devasa (ve pek de sağlıklı olmayan) özgüveni, akıl almaz maddi talepleri (yedi haneli yıllık maaş ve yüklü imza parası) ve transferin önündeki engeller ( özellikle Kıbrıs pasaportu ) düşünüldüğünde, Münih ekibi için adeta yürüyen bir transfer tehlike işareti. Neyse ki bu koyu kırmızı kadeh Münih ekibine dokunmadan geçecek.

Öte yandan ilk bakışta, zaman zaman kraliyet sarayını andıran dışa dönük ve diva tavırlı isimler topluluğuna gayet iyi uyuyor. Ona bol şans ve en iyi dileklerden başka bir şey sunulamaz.