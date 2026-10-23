Kian Fitz-Jim, Torino formasıyla ilk golünü attı; İtalyan basını güçlü yönüne dikkat çekti

İtalyan basını cuma akşamı Kian Fitz-Jim'e övgüler yağdırdı. Orta saha oyuncusu, geçen yaz Ajax'tan 3 milyon avroya transfer olduğu Torino formasıyla ilk golünü attı.

Torino, cuma akşamı Monza'yı 3-2 mağlup etti. Takımının ilk golünü Fitz-Jim kaydetti. Ceza sahasında kendisine gönderilen topla buluşan oyuncu, daha az kullandığı sol ayağıyla topu alt köşeye gönderdi.

Torino, maçı 3-2 kazanarak Serie A'da yedinci sıraya yükseldi. Yerel basın, Fitz-Jim'in Monza karşısındaki performansını övdü.

"Kusursuz bir maç değildi. İlk bölümde kendisine pek pas atılmadı ve zaman zaman oyunda yoktu. Golde güzel bir dönüş yapıp şut çekti. Böylece Torino'yu öne geçirdi", ifadelerini kullandı yerel yayın organı Toro.it.

Toro.it gibi TuttoMercatoWeb de Fitz-Jim'in Torino'daki performansına 7 puan verdi. Yayın organı, "Golde çok hızlı ve güçlü bir vuruş yaptı. Oyunu her zaman canlı tutuyor. Hem hücumda hem savunmada sürekli aktif" diye yazdı.

Bu, Fitz-Jim'in İtalya'ya gelişinden bu yana attığı ilk goldü. Son haftalarda topuğundaki sakatlık nedeniyle forma giyememişti.