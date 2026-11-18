Paris Saint-Germain kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, ön çapraz bağının kopmasının ardından sürdürdüğü rehabilitasyon süreciyle ilgili olumlu bir açıklama yaptı. Gürcistan millî takım oyuncusu, yakın zamanda yaptığı canlı yayında taraftarlarıyla iyileşme takvimini ve sezon bitmeden sahalara dönme ihtimalini konuştu.

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Paris Saint-Germain yıldızına ağır darbe

Kvaratskhelia, yaşadığı ağır diz sakatlığının ardından uzun ve zorlu bir iyileşme süreciyle karşı karşıya. PSG'nin kanat oyuncusu, ekim ayında Barcelona'ya karşı oynanan heyecan dolu 4-2'lik Şampiyonlar Ligi maçında sakatlandı. Yapılan tıbbi değerlendirmeler, kısa sürede sağ dizindeki ön çapraz bağın koptuğunu doğruladı.

Bu sakatlık, profesyonel futbolcuların en çok korktuğu ve en ağır sonuçlar doğurabilen sakatlıklardan biri. Fiziksel açıdan yaşadığı ciddi aksiliğe rağmen Gürcistan millî takım oyuncusu, dikkat çekici ölçüde olumlu bir yaklaşım sergiliyor. Kısa süre önce taraftarlarına doğrudan seslenerek rehabilitasyonundaki ilerlemeyi anlattı.

Kvaratskhelia rehabilitasyonundaki son durumu anlattı

PSG'nin yedi numarası, bu hafta sağlığına ve ruh hâline ilişkin umut verici açıklamalarda bulundu. Kvaratskhelia, taraftarlarıyla doğrudan etkileşime geçip mevcut durumunu konuşmak için internette plansız bir canlı yayın açtı. Yetenekli kanat oyuncusu, yayın sırasında sahalardan ne kadar uzak kalmayı beklediğini açıkladı.

Takipçilerine "Yaklaşık altı ay oynayamayacağım" diyerek yerel lig sezonunun büyük bölümünü kaçıracağını doğruladı. Her gün sürdürdüğü fiziksel çalışmalarla ilgili olumlu ayrıntılar da paylaştı. Kvaratskhelia, "İyileşme oldukça iyi gidiyor" dedi ve ekledi: "Azar azar, adım adım antrenman yapıyorum."

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İlkbaharda sahalara dönmeyi hedefliyor

Altı aylık bir yokluk, Kvaratskhelia'nın gelecek ilkbahara kadar Paris ekibi adına resmî maçlara çıkamayacağı anlamına geliyor. Ancak bu takvim, mevcut sezon resmen sona ermeden kritik bir maçta oynama ihtimalini de açık bırakıyor.

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Hücum oyuncusu, sakatlık geçen ay ilk yaşandığında aldığı yıkıcı haberi kabullenmekte anlaşılır biçimde zorlandı. Şimdi ise tüm dikkatini zorlu rehabilitasyon programını tamamlamaya çevirmiş durumda.

Hafif antrenmanlara aşamalı olarak dönmesi, uzun iyileşme sürecindeki ilk olumlu dönüm noktası. Kulübün sağlık ekibi, önümüzdeki kış aylarında fiziksel gelişimini yakından izlemeyi sürdürecek.

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Şampiyonlar Ligi finaline yetişmeyi hedefliyor

PSG, bu sezon üst üste üçüncü Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor. Fransız devi, zorlu Avrupa yolculuğunun büyük bölümünü yıldız hücum oyuncusu olmadan geçirmek zorunda.

Bu prestijli turnuvanın finali, 5 Haziran 2027'de Madrid'de oynanacak. Yaz sonuna denk gelen bu tarih, Kvaratskhelia başka bir fiziksel aksilik yaşamazsa öngörülen iyileşme takvimiyle tam olarak örtüşebilir.

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Luis Enrique'nin takımı finale ulaşırsa Gürcü oyuncu maçta forma giymeye tamamen hazır olabilir. Madrid'de sahaya çıkmak, zorlu rehabilitasyon çabalarının karşılığında yaşayabileceği en büyük geri dönüş olacaktır.