Paris Saint-Germain, kanat oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia’nın ağır diz sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giyemeyecek olmasıyla büyük bir darbe aldı. Gürcistan millî takım oyuncusunun Barcelona karşısında ön çapraz bağı koptu ve ameliyat için Katar’a gidecek.

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Paris Saint-Germain'e ağır sakatlık darbesi

Kvaratskhelia, 2026-27 sezonunun kalanında sahalardan uzak kalmasına yol açması beklenen ağır bir sağ diz sakatlığı yaşadı. 25 yaşındaki oyuncunun ön çapraz bağı, salı günü Barcelona'ya karşı oynanan heyecan dolu Şampiyonlar Ligi maçında tamamen koptu.

Fransız kulübü, İspanyol rakibi karşısında sonunda etkileyici bir 4-2'lik galibiyet elde etti. Ancak Avrupa'da alınan bu önemli sonuca, Gürcistanlı millî oyuncunun ağır sakatlığı gölge düşürdü. Bu kalibrede bir ilk 11 hücumcusunu kaybetmek, takımın ligdeki ve Avrupa'daki hedeflerine büyük ve acil bir darbe vurdu.

Ameliyat Katar'daki uzmanlaşmış klinikte yapılacak

Maçın ardından yapılan kapsamlı tıbbi değerlendirmeler, uzun ve zorlu bir rehabilitasyon süreciyle karşı karşıya kalan eski Napoli hücumcusu için en kötü ihtimali doğruladı. L'Equipe'e göre Kvaratskhelia'nın hasar gören diz bağının onarılması için en kısa sürede ameliyat olması gerekiyor.

Dinamik kanat oyuncusunun, karmaşık cerrahi işlem için gelecek haftanın başında Doha'ya gitmesi planlandı. Ameliyat, üst düzey profesyonellerin ağır spor sakatlıklarını sıklıkla tedavi eden, dünya çapında tanınmış uzmanlaşmış tıp ve ortopedi merkezi Aspetar kliniğinde yapılacak.

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Umut vadeden sezona üzücü son

Ağır diz sakatlığı, Fransa'nın başkentinde yükselen formunu sürdürürken Kvaratskhelia'nın umut vadeden sezonunu ani ve son derece talihsiz biçimde bitirdi. Yetenekli hücumcu, hafta içindeki Barcelona maçından önce bu sezon tüm kulvarlarda on kez forma giymişti.

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Bu lig ve Avrupa maçlarında PSG adına iki gol atmıştı. Kendine özgü yaratıcılığı, oyun görüşü ve doğrudan rakibinin üzerine gidebilme becerisiyle öne çıkan bir hücumcunun yerini doldurmak, kulübün teknik ekibi için kaçınılmaz olarak büyük bir taktiksel sorun olacak.

Kvaratskhelia'yı uzun bir iyileşme süreci bekliyor

Aynı habere göre mucizevi ve tamamen beklenmedik bir gelişme yaşanmadığı takdirde Kvaratskhelia, mevcut 2026-27 futbol takviminin kalanında kesinlikle forma giyemeyecek. Ön çapraz bağ kopması, bir oyuncunun güvenle sahalara dönebilmesi için genellikle altı ila dokuz ay süren zorlu ve kapsamlı bir rehabilitasyon gerektiriyor.

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Paris Saint-Germain, kanattaki hayati hücum katkısını telafi etmek için hızla takım içinden taktiksel çözümler bulmak ya da yaklaşan transfer dönemine yönelmek zorunda. Gürcistan millî takım oyuncusu ise Katar'da planlanan ameliyatının hemen ardından uzun fiziksel iyileşme programına başlamaya odaklanacak.