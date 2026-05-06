Khvicha Kvaratskhelia Çarşamba akşamı Şampiyonlar Ligi tarihinde adını yazdırdı. Paris Saint-Germain’in forveti, Bayern Münih karşısında maçın üçüncü dakikasında bir asist yaparak eşsiz bir başarıya imza attı.

Kvaratskhelia, üçüncü dakikada sol kanattan hareketlenerek Ousmane Dembélé'ye kusursuz bir pas verdi ve Dembélé skoru 0-1'e getirdi. Bu gol, takımına üstünlük sağlamanın yanı sıra Gürcü oyuncunun muhteşem bir bireysel performansını da ortaya koydu.

Daha önce hiçbir oyuncu, bir Şampiyonlar Ligi sezonunda arka arkaya yedi eleme maçında gol veya asist kaydetmemişti, ta ki Kvaratskhelia bunu Allianz Arena'da başarana kadar.

'Kvaradona', serisine AS Monaco ile oynanan eleme turu rövanş maçında bir gol atarak başladı. Ardından Chelsea ile oynanan maçta iki gol attı ve bir asist yaptı.

Chelsea'nin Paris'ten gelen bu iyi işleyen makineye karşı hiçbir şansı olmadığı Stamford Bridge'deki rövanş maçında Kvaratskhelia bir asist yaptı.

Çeyrek finalde Liverpool'a gol attı ve The Reds ile oynanan rövanş maçında da bir asistle önemli bir rol oynadı.

Bayern'e karşı oynanan muhteşem yarı final ilk maçında (5-4) iki gol attı. Rövanş maçında da Dembélé'ye yaptığı güzel asistle golün mimarı oldu.

Bunun yanı sıra Kvaratskhelia, Dembélé ve Kylian Mbappé ile birlikte seçkin bir listeye adını yazdırdı. Fransızlar ve Gürcü oyuncu, tek bir Şampiyonlar Ligi sezonunda on beş veya daha fazla golün doğrudan parçası olan tek PSG oyuncularıdır.