Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in başkanı Nasser Al-Khelaifi, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" tarafından desteklenen ideal aday olarak kendisiyle ilgili artan söylentilere rağmen, 2027'de yapılması planlanan seçimlerde Gianni Infantino'nun yerine Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" başkanlığına aday olma yönünde herhangi bir isteğinin bulunduğunu yalanladı.

Yalanlama, Katarlı yöneticinin resmi sözcülerinden biri aracılığıyla, aralarında "Politico" ve "Telegraph"ın da bulunduğu ve onu UEFA ile Avrupa futbolunun FIFA başkanlığı için desteklediği bir aday olarak gösteren İngiliz medyasında yayımlanan haberlere yanıt olarak geldi. Sözcü şunları söyledi: "Sayın Al-Khelaifi'nin FIFA'daki bu makama ya da tüm bu medya gürültüsüne yönelik herhangi bir hırsı, niyeti ya da ilgisi bulunmuyor; aksine, tüm dünya ve Avrupa futbol kurumlarına akıllıca ve yapıcı bir şekilde desteğini sürdürecektir."

Infantino'nun planını engellemek için Avrupalı bir aday

İngiliz medya haberleri, özellikle FIFA'nın yaşadığı ve İsviçreli başkanın uluslararası federasyonla bağlantılı bir ticari şirket kurma planından kaynaklanan mevcut kriz ışığında, Al-Khelaifi'nin geniş kesimlerce Infantino'nun ideal halefi olarak görüldüğüne işaret etmişti.

Bu haberlere göre Al-Khelaifi'nin olası adaylığı, UEFA'dan sert bir muhalefetle karşılaşan ve UEFA'nın bu tartışmalı plana karşı Dünya Kupası'nı boykot etmekle tehdit etme noktasına vardığı Infantino'nun son projesini engellemeyi amaçlıyor.

Avrupa kurumlarında sağlam bir konum

2011'den bu yana Paris Saint-Germain'in başkanlığını yürüten Al-Khelaifi, Avrupa futbol kurumlarında sağlam bir konuma sahip. Uzun yıllardır UEFA Yürütme Kurulu üyeliğini elinde bulunduruyor; ayrıca daha önce Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) adıyla bilinen ve 850'den fazla Avrupa kulübünü temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği'nin (EFC) başkanlığını yapıyor.

Katarlı yönetici, Avrupa Futbol Federasyonu başkanı Aleksander Ceferin'e yakın biri olarak biliniyor; bu da Avrupa'nın uluslararası federasyon üzerindeki kontrolü yeniden ele geçirmek istemesi halinde, birçok kişinin gözünde onu FIFA'nın başına geçmek için doğal bir aday haline getiriyor.

Avrupa Kulüpler Birliği, Infantino'nun projesini kınıyor

İlgili bir gelişmede, Al-Khelaifi'nin başkanlığını yaptığı Avrupa Kulüpler Birliği (EFC), bir basın açıklamasında, FIFA tarafından tartışmalı ticari proje hakkında yayımlanan "ani ve tek taraflı basın açıklamalarını büyük bir endişeyle" izlediğini duyurdu.

Bu açıklama, Infantino'nun benimsediği ve FIFA'yı özel sektör yatırımcılarına açmayı amaçlayan projenin karşılaştığı çok sayıda kınamadan biri sayılıyor. Avrupa futbol çevreleri bu projeyi, oyunun geleceği ve geleneksel değerleri için bir tehdit olarak değerlendirdi.