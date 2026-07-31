Fransız kulübü Paris Saint-Germain'in başkanı Nasser Al-Khelaifi, 2027 yılında yapılması planlanan seçimlerde Gianni Infantino'nun yerine Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" başkanlığına aday olma yönünde herhangi bir isteği olduğunu, Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" tarafından desteklenen ideal bir aday olarak kendisiyle ilgili artan söylentilere rağmen yalanladı.

Yalanlama, Katarlı ismin resmi sözcülerinden biri aracılığıyla, "Politico", "The Telegraph" da dahil olmak üzere İngiliz medyasında yayımlanan ve kendisini FIFA başkanlığı için UEFA ve Avrupa futbolu tarafından desteklenen bir aday olarak işaret eden haberlere yanıt olarak geldi. Sözcü şunları söyledi: "Sayın Al-Khelaifi'nin FIFA'daki bu görev ya da tüm bu medya gürültüsü konusunda herhangi bir hırsı, niyeti veya ilgisi yoktur; aksine, tüm küresel ve Avrupa futbol kurumlarına akıllıca ve yapıcı bir şekilde desteğini sürdürecektir."

Infantino'nun planını engelleyecek Avrupalı aday

İngiliz medyasındaki haberler, özellikle İsviçreli başkanın Uluslararası Federasyona bağlı ticari bir şirket kurma planı nedeniyle FIFA'nın içinde bulunduğu mevcut kriz gölgesinde, Al-Khelaifi'nin Infantino'nun ideal halefi olarak geniş çapta görüldüğüne işaret etmişti.

Bu haberlere göre, Al-Khelaifi'nin olası adaylığı, UEFA'nın şiddetle karşı çıktığı ve bu tartışmalı planı protesto etmek için Dünya Kupası'nı boykot etmekle tehdit etme noktasına vardığı, Infantino'nun son projesini engellemeyi amaçlıyor.

Avrupa kurumlarında sağlam bir konum

2011 yılından bu yana Paris Saint-Germain'in başkanlığını yürüten Al-Khelaifi, Avrupa futbol kurumlarında sağlam bir konuma sahip; yıllardır UEFA İcra Kurulu üyeliğini elinde bulunduruyor ve ayrıca daha önce Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) olarak bilinen ve 850'den fazla Avrupa kulübünü temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği'nin (EFC) başkanlığını yapıyor.

Katarlı isim, Avrupa Futbol Federasyonu başkanı Aleksander Ceferin'e yakın biri olarak biliniyor; bu da Avrupa'nın Uluslararası Federasyon üzerindeki kontrolü yeniden ele geçirmek istemesi halinde, birçok kişinin gözünde onu FIFA'yı yönetecek doğal bir aday haline getiriyor.

Avrupa Kulüpler Birliği, Infantino'nun projesini kınıyor

Bununla bağlantılı olarak, Al-Khelaifi'nin başkanlığını yürüttüğü Avrupa Kulüpler Birliği (EFC), bir basın açıklamasında, FIFA'nın tartışmalı ticari proje hakkında yaptığı "ani ve tek taraflı basın açıklamalarını büyük bir endişeyle" takip ettiğini duyurdu.

Bu açıklama, Infantino'nun benimsediği ve FIFA'yı özel sektör yatırımcılarına açmayı hedeflediği projenin karşılaştığı birçok kınamadan biri olarak değerlendiriliyor; Avrupa futbol çevreleri bunu, oyunun geleceği ve geleneksel değerleri için bir tehdit olarak gördü.