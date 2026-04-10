Gana Futbol Federasyonu, Fas Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Walid Regragui veya Suudi Arabistan Milli Takımı teknik direktörü Hervé Renard ile anlaşma fikrinden vazgeçti ve 3 Portekizli teknik adamdan oluşan kısa bir liste üzerinde karar kıldı.

Gana Milli Takımı, kötü sonuçlar nedeniyle önceki teknik direktör Otto Addo’nun görevden alınmasının ardından, yaklaşık iki ay sonra ABD, Kanada ve Meksika’da başlayacak 2026 Dünya Kupası finallerinde takımı yönetecek yeni bir teknik direktör arıyor.

Amerikan ESPN ağı daha önce, göreve en güçlü adayların başında Regragui ve Renard’ın yanı sıra Ganalı Kwasi Appiah’ın da bulunduğunu bildirmişti.

Diğer bazı raporlarda ise 2014 Dünya Kupası’nı Almanya ile kazanan teknik direktör Joachim Löw ile 2021 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunu Senegal’le yaşayan Aliou Cissé’nin olası adaylar arasında yer aldığı belirtilmişti.

Ancak bir kaynak, bugün cuma günü Kooora’ya yaptığı açıklamada, Gana Futbol Federasyonu yetkililerinin şu anda 3 teknik direktör arasında değerlendirme yaptığını söyledi: Carlos Queiroz, Fernando Santos ve Paulo Bento. Üçlü daha önce Portekiz Milli Takımı’nı çalıştırmıştı.

Queiroz, 2008-2010 döneminde Portekiz Milli Takımı’nın başında yer alırken, onun ardından Bento 2014’e kadar görev yaptı; daha sonra Santos, 8 yıl süren uzun bir serüvene imza attı.

Üç teknik direktörün de şu anda bir sözleşmesi bulunmuyor. Queiroz geçen mart ayının sonunda Umman Milli Takımı ile sözleşmesini feshetti; Bento Mart 2025’te Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki görevinden alındı; Santos ise geçen eylülde Azerbaycan’dan ayrıldı.

Kaynak, Portekizli üçlünün adaylıkta ilk sırada yer aldığını doğrularken, başka adayların bulunabileceğini de dışlamadı.

Gana, Queiroz ile resmen temas kurdu

Bu gelişme, Queiroz’un yaklaşık bir hafta önce Kooora’ya, “Umman’dan ayrıldıktan sonra Gana’dan henüz herhangi bir iletişim almadım” demesinin ardından geldi.

Öte yandan 73 yaşındaki Portekizli teknik adamın menajeri Tadeu Martins, bugün cuma günü Kooora’ya, “Geçtiğimiz dönemde Gana Futbol Federasyonu’ndan herhangi bir temas olmamıştı; ancak bugün milli takımı çalıştırma konusunda gerçekten ilk resmi teması aldık” dedi.

Şunu da ekledi: “Şu anda bu projenin bu aşamada uygun olup olmadığını öğrenmek için bekliyoruz; muhtemelen onların başka adayları da vardır.”

Gana Futbol Federasyonu yorum yapmayı reddetti

Öte yandan, Kooora bu haberlerle ilgili Gana Futbol Federasyonu’ndan yorum almaya çalıştı ancak yanıt alamadı.

Gana Futbol Federasyonu’nun, Dünya Kupası hazırlıklarına başlama fırsatı bulması için yeni teknik direktör dosyasını önümüzdeki birkaç gün içinde sonuçlandırması bekleniyor.

Gana Futbol Federasyonu Başkanı Kurt Okraku, nisan ayının başında yaptığı açıklamada yeni teknik direktörün “en geç bir ya da iki hafta içinde atanacağını” söylemişti.

Gana Spor Bakanı Kofi Adams da yerel birinci kanala yaptığı açıklamalarda, yeni teknik direktörün adının gelecek pazartesi günü duyurulacağını doğruladı.

Gana Milli Takımı, Dünya Kupası’nda 12. grupta İngiltere, Hırvatistan ve Panama ile mücadele ediyor.