Khalid Boulahrouz, sert muhabirleri boşuna aradı: "Bunu yapmayacağız"

Khalid Boulahrouz, Coca-Cola ve FC Afkicken tarafından hazırlanan The Skybox programında, futbolcu kariyeri boyunca “Kannibal” lakabından rahatsızlık duyduğunu açıkladı. Eski defans oyuncusu, Alman basınına bu lakabı artık kullanmamasını bile rica etmişti, ancak talebi reddedildi.

Boulahrouz, kariyeri boyunca son derece sert bir oyuncu olarak tanınıyordu. Almanya’da Hamburger SV forması giydiği dönemde BILD gazetesi ona “Der Kannibal” lakabını takmış ve bu lakap ona yapışıp kalmıştı.

Boulahrouz, kariyeri boyunca çocuklar için bir örnek olduğunu düşündüğü için bu lakaptan memnun değildi. Ayrıca daha önce bu lakabın “saldırganlığı”ndan hoşnut olmadığını da belirtmişti.

“Çocukların ‘Ben de Boulahrouz gibi bir defans oyuncusu olmak istiyorum’ diye düşünecekleri biri olmak istiyordum,” diyor 2004 ile 2006 yılları arasında HSV forması giyen Maassluisli oyuncu.

“Çocuklar eve gidip annelerine ‘Kanonibal’ olmak istediklerini söyleyemezler.” Bunun üzerine Boulah, Alman basınına başvurarak bu lakaptan kurtulmaya çalıştı.

Boulahrouz, çocuklar için rol model olduğu için ‘yamyam’ olarak gösterilmek istemediğini belirtti. Alman basını ise bunu umursamadı. “Magen wir nicht”, yani: “Bunu yapmayacağız.”

Boulahrouz bunun üzerine konuyu rafa kaldırmaya karar verdi. 35 kez Hollanda Milli Takımı forması giymiş olan oyuncu, Almanya’daki futbol basınına “gerçek katiller” diye nitelendirdi.