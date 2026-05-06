Khalid Boulahrouz ikna olmuş durumda ve Şampiyonlar Ligi şampiyonunu işaret ediyor

Khalid Boulahrouz, Paris Saint-Germain'in 30 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu koruyacağından emin. Ziggo Sport analisti, Salı günü Budapeşte'deki finale yükselen Arsenal'e kıyasla Fransız ekibini çok daha üstün görüyor.

PSG, Çarşamba günü Bayern Münih ile 1-1 berabere kaldı ve bu sonuç, yarı finalin ilk ayağında elde edilen muhteşem 5-4'lük galibiyetin ardından finale yükselmek için yeterli oldu. Arsenal ise Salı günü İspanya'nın başkentinde 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Atlético Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Geçen sezon PSG ve Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde de karşı karşıya gelmişti. Yarı finalin ilk maçında PSG, Londra'da 0-1 galip gelmişti ve Paris'teki rövanş maçı da teknik direktör Luis Enrique'nin takımının 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

"Arsenal'in PSG karşısında şansı yok bence," diye başlıyor Boulahrouz. "O zaman Londra'daki yarı finali izlemiştim ve Arsenal, PSG'nin hareketliliğine bir cevap verememişti."

"Topa ulaşmak, derinliklere inmek. Arsenal bu konuda çok zorlandı." Analist, Arsenal'in bu Şampiyonlar Ligi kampanyasında sadece altı gol yemiş olmasının pek bir anlam ifade etmediğini söylüyor. "O zaman da aynı oyuncular vardı."

"Bence PSG galip gelecek." Meslektaşı analist Youri Mulder ise biraz daha temkinli. "PSG gerçekten iyi bir takıma sahip. Bu tür maçlarda skor genellikle 1-0 gibi olur. Tahmin etmek zor."

"Ama Paris Saint-Germain'in Arsenal'e karşı Bayern'e karşı olduğundan daha zorlanacağı... Arsenal'e karşı oynamak zordur, ayrıca tabii ki onlar da duran toplarda tehlikelidir."

"Ayrıca Martin Ødegaard da kadroya geri döndü, uzun süredir yoktu. O da şu andakinden daha iyi bir formda olacaktır, sonuçta önemli bir oyuncu," diyor yeni yükselmiş Schalke 04'ün teknik direktörü.