Khalid Boulahrouz, Feyenoord'lu bir oyuncuyu yerden yere vurdu: "Bunu pazar günleri amatör liglerde görürsün!"

Khalid Boulahrouz ve Theo Janssen, Ziggo Sport'taki Rondo programında Feyenoord'un seviyesinden bir kez daha şok olduklarını belirttiler. FC Volendam (0-0) karşısında Rotterdam ekibinin sergilediği oyun son derece hayal kırıklığı yarattı ve onların görüşüne göre bunun başlıca sorumlusu teknik direktör Robin van Persie.

“Orada işler bir süredir pek iyi gitmiyor. Her şey biraz ters gidiyor, sakatlıklar açısından… Ben de sahadaki oyuncuların kalitelerine bakıyorum ve Tengstedt'i gördüğümde… Bunu oldukça dikkat çekici bir an olarak gördüm,” diyen Boulahrouz, forvetin 83. dakikadaki şutunu gösterdi. Top, bu şutta çok yükseğe gitti.

“Ben forvet olarak yedek kulübesinde otursaydım, çok istekli olurdum. Serbestçe şut çekebileceğim bir an gelseydi, en azından kale direklerinin arasına gönderirdim. Ama bunu amatörlerde görüyorsunuz!”

“Bunu pazar günleri, biri uzun bir gece geçirmiş ve sadece topa vurmaya çalışırken görürsünüz,” diyerek Tengstedt yerden yere vuruluyor. De Treffers’in baş antrenörü Janssen bunu doğruluyor: “Evet, bunu amatörlerde bazen görüyorum.”

“Yine de, pahalıya mal olmuş bir forvetten, böyle bir topun en azından kaleye doğru gitmesini bekleyebilirsin,” diye Boulahrouz tekrar söze karışıyor. “En azından kaleciye hata yapma şansı ver. Bu sadece istatistikler için vurmak, vurmak uğruna vurmak.”

“Aynı şey Sliti’nin kafa vuruşu için de geçerli, bu sadece kalite eksikliği. Antrenman yapabilir, kalıpları ezberleyebilirsin, ama ceza sahasına girip ayağına bir top geldiğinde… Bir oyuncu bu konuda gerçekten çalışabilir.”

Janssen, Boulahrouz'un Feyenoord oyuncularını fazla suçladığını düşünüyor. “Bence Van Persie ve teknik ekibi çok fazla yanlış karar verdi. Bu yüzden şu anda hiçbir özgüveni kalmamış bir takımla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ne futbolda, ne de savunmada. Artık sadece sezonun bir an önce bitmesini umuyorlar. Feyenoord'da günleri gerçekten sayıyorlar.”