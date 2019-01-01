Kevin-Prince Boateng'in evine Barcelona maçı esnasında hırsız girdi

Barcelona'nın, Valladolid karşısında ilk 11'de sahaya çıkan yeni transferi Kevin-Prince Boateng'in evi, maçın oynandığı sıralarda soyuldu.

Kevin-Prince Boateng, Real Valladolid karşısında yeni katıldığı takımında ilk kez seyircisinin önünde sahaya çıktı. Ancak, Gana'lı oyuncunun bu sevinci çok uzun sürmedi.

El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Boateng'in sahada ter döktüğü esnada evine hırsız girdi. Soyguncuların, yaklaşık 300 bin euro değerinde müchever ve bir miktar nakit para çaldığı belirtlidi.

Boateng'in olaydan, maçtan sonra Barcelona'nın Sarrià bölgesindeki evine gittiğinde haberi oldu. Suçluların, Boateng'i takip ederek evinde olmadığı bir anı kovaladığı; Valladolid maçını da fırsat olarak kullandıkları tahmin ediliyor.

Gana'lı oyuncu, yeni takımıyla şu ana kadar 120 dakika süre bulabilirken, tabelaya henüz etki edemedi.